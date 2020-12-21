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В Петербурге представят «один из лучших романов прошлого века»

23 декабря в 19:30 в книжном «Во весь голос» состоится презентация романа Олега Стрижака «Мальчик» — «романа в воспоминаниях, романа о любви, петербургского романа в шести каналах и реках». Вход свободный.

Фото: gorodets.ru/

Роман Стрижака «Мальчик» называют пропущенным шедевром прозы XX века, одним из лучших романов прошлого века и сравнивают со «Школой для дураков» Саши Соколова, «Москвой — Петушками» Венедикта Ерофеева и «Пушкинским домом» Андрея Битова. Впервые «Мальчик» был опубликован 27 лет, и это его первое переиздание.

Олег Стрижак написал роман в восьмидесятые. Он был опубликован в 1993 года, и его выход затмили политические события девяностых и хлынувший книжный поток «возвращенцев». Теперь издатели надеются, что книга наконец попадет к широкому кругу любителей прозы, которые смогут оценить его атмосферу, стиль и погрузиться в запутанный, но увлекательный сюжет.

Текст романа предваряет объяснительная статья «Как читать роман “Мальчик”?», которая готовит читателя к особенностям композиции произведения и объясняет, где потерялись несколько рек и каналов, заявленных на обложке.

Презентация книги состоится в среду, 23 декабря. В мероприятии примут участие сестры Олега Стрижака — директор театра «Мюзик Холл» Юлия Стрижак и журналистка Ника Стрижак. Начало встречи в 19:30, она пройдет в книжном магазине «Во весь голос» (Маяковского, 19). Вход свободный.

16+

Елена Васильева

Фото: gorodets.ru/

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Комментарии (1)

Бонвиван
Спасибо! Как раз думал, что почитать. И Соколова, и Стрижака осилю. Надеюсь, не так плохо будет, как после нацбеста.... Елизаров прекрасен, конечно, как певец и стихотворец, но проза его вгоняет в самый ад.........
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