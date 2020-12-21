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Двери закрываются, следующая остановка Любви. В Петербурге сфотографировали необычный автобус

Необычного водителя заметили петербуржцы 21 декабря в общественном транспорте. Баранку городского автобуса крутил Дед Мороз.

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»

Это не иллюзия и не фантазия, объяснили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса». Сейчас в Петербурге действительно можно встретить новогоднего волшебника в одном из автобусов предприятия. С 21 по 23 и с 26 по 29 декабря в третий раз проходит акция «Везёт в Новый год».

Автобус маршрута № 24 «Улица Хасанская — станция метро «Василеостровская» также украсила своеобразная открытка: пожелания здоровья и счастья нанесены на знакомую всем маршрутную доску.

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