Это не иллюзия и не фантазия, объяснили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса». Сейчас в Петербурге действительно можно встретить новогоднего волшебника в одном из автобусов предприятия. С 21 по 23 и с 26 по 29 декабря в третий раз проходит акция «Везёт в Новый год».

Автобус маршрута № 24 «Улица Хасанская — станция метро «Василеостровская» также украсила своеобразная открытка: пожелания здоровья и счастья нанесены на знакомую всем маршрутную доску.

