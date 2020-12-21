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Беглов: Койки кончаются, не когда в какой-то графе цифра появляется, а когда скорым везти пациентов некуда

Губернатор Александр Беглов заявил, что короноварисные койки в Петербурге есть всегда, несмотря на цифры, свидетельствующие об обратном. И город справится даже при неблагоприятном сценарии развития ситуации.

«Скорым есть куда везти больных, работаем по плану. Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра на короткий промежуток времени, а когда скорой помощи некуда везти пациентов — такого в Петербурге не было. Выписка производится ежечасно, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%. До конца года мест хватит даже с учетом тех ситуаций, которые могут нежелательно для нас разворачиваться», — заявил Беглов 21 декабря в эфире «России 24».

Таким образом губернатор отреагировал на появившуюся информацию, что на утро 20 декабря в городе оставались свободными всего 27 коек для взрослых. После обеда, как уточнили в комздраве, их число увеличилось за счет выписки части пациентов. А сейчас в городе готовятся развернуть дополнительные койки «Ленэкспо» и федеральные учреждения. К нынешним 11 тысячам мест добавятся еще две.

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Комментарии (6)

Abu-Denis
Утром выписали, к вечеру умер - койка освобождается, причем с гарантией, что этот больной ее больше не займет.
Да, так койки никогда не кончатся, сколько бы ни заболело.
Antivse
"Вся эта статистика полная лажа". Видимо, именно так надо понимать все сказанное.
teodor
Что то его сегодня опять много! Сейчас еще что нибудь сболтнет и обратно в берлогу! Супер-губернатор блин
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