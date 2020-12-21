Беглов: Койки кончаются, не когда в какой-то графе цифра появляется, а когда скорым везти пациентов некуда

Губернатор Александр Беглов заявил, что короноварисные койки в Петербурге есть всегда, несмотря на цифры, свидетельствующие об обратном. И город справится даже при неблагоприятном сценарии развития ситуации.
«Скорым есть куда везти больных, работаем по плану. Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра на короткий промежуток времени, а когда скорой помощи некуда везти пациентов — такого в Петербурге не было. Выписка производится ежечасно, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%. До конца года мест хватит даже с учетом тех ситуаций, которые могут нежелательно для нас разворачиваться», — заявил Беглов 21 декабря в эфире «России 24».
Таким образом губернатор отреагировал на появившуюся информацию, что на утро 20 декабря в городе оставались свободными всего 27 коек для взрослых. После обеда, как уточнили в комздраве, их число увеличилось за счет выписки части пациентов. А сейчас в городе готовятся развернуть дополнительные койки «Ленэкспо» и федеральные учреждения. К нынешним 11 тысячам мест добавятся еще две.