Беглов: Койки кончаются, не когда в какой-то графе цифра появляется, а когда скорым везти пациентов некуда

Губернатор Александр Беглов заявил, что короноварисные койки в Петербурге есть всегда, несмотря на цифры, свидетельствующие об обратном. И город справится даже при неблагоприятном сценарии развития ситуации.



«Скорым есть куда везти больных, работаем по плану. Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра на короткий промежуток времени, а когда скорой помощи некуда везти пациентов — такого в Петербурге не было. Выписка производится ежечасно, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%. До конца года мест хватит даже с учетом тех ситуаций, которые могут нежелательно для нас разворачиваться», — заявил Беглов 21 декабря в эфире «России 24».