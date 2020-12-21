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Путин исполнил мечту мальчика Димы и вышел с ним на лёд. Тренировку провёл легендарный хоккеист Валерий Каменский

Президент России Владимир Путин исполнил мечту мальчика Димы из Челябинской области в рамках акции «Ёлка желаний». Вечером 21 декабря они вышли на коньках на Красную площадь.

На катке Диму и его папу встретил лидер страны, а легендарный советский и российский хоккеист и олимпийский чемпион Валерий Каменский провёл для них тренировку.

Ранее во время видеоконференции с волонтёрами Путин принял участие в акции и пообещал покататься с девятилетним Димой с Урала, который мечтал побывать в сердце столицы, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России. Путин обещал подумать также над исполнением мечты десятилетнего Саши из Тульской области, который загадал обнять настоящую панду. На выходных Саша побывал в Московском зоопарке, где посмотрел на животное своей мечты. Обнять зверя он не смог из соображений безопасности, но получил в подарок его мягкий игрушечный вариант. Во время экскурсии по зоопарку Саше позвонил президент и немного поговорил с ним и его родителями.

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Комментарии (8)

veteran78
Байденовская подделка ! Этот еле шевелящий ластами дедушка не может быть нашим царем.
USSR_forever
а занавес ржавый железный подымать собирается? люди свалить хотят подальше...
aaignat
В животик мальчика поцеловал или, из-за старческой подслеповатости, легендарного хакеиста?
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