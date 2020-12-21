Президент России Владимир Путин исполнил мечту мальчика Димы из Челябинской области в рамках акции «Ёлка желаний». Вечером 21 декабря они вышли на коньках на Красную площадь.
На катке Диму и его папу встретил лидер страны, а легендарный советский и российский хоккеист и олимпийский чемпион Валерий Каменский провёл для них тренировку.
«Это олимпийский чемпион, он сегодня нас с тобой потренирует»: Легендарный Валерий Каменский провел тренировку на Красной площади для Путина и мальчика Димы из Челябинской области pic.twitter.com/SFGmDjhKHJ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 21, 2020
Ранее во время видеоконференции с волонтёрами Путин принял участие в акции и пообещал покататься с девятилетним Димой с Урала, который мечтал побывать в сердце столицы, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России. Путин обещал подумать также над исполнением мечты десятилетнего Саши из Тульской области, который загадал обнять настоящую панду. На выходных Саша побывал в Московском зоопарке, где посмотрел на животное своей мечты. Обнять зверя он не смог из соображений безопасности, но получил в подарок его мягкий игрушечный вариант. Во время экскурсии по зоопарку Саше позвонил президент и немного поговорил с ним и его родителями.