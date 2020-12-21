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В Россию приходит «Красный путеводитель». Первый выпуск «Мишлен» посвятит Москве, ресторанам Петербурга — приготовиться

Московский мэр Сергей Собянин пообещал мишленовские звезды столичному общепиту. Самый влиятельный в мире ресторанный рейтинг намерен оценить гастрономический уровень Первопрестольной.

О том, что в 2021 году инспекторы компании «Мишлен» посетят московские рестораны, Сергей Собянин сообщил в своем инстаграм 21 декабря. В интервью РБК международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек рассказал, почему первой проверят Москву, а не гастрономическую столицу России — Петербург.

«Наша система отбора выработана 120-летним опытом. Инспекторы Michelin посетили целый ряд ресторанов, в том числе и в Санкт-Петербурге. Однако их выбор пал на Москву, так как в такой огромной стране, как Россия, важно начинать со столицы, — объяснил Гвендаль Пулленек. — Кроме того, гид Michelin всегда строит свои проекты определенным образом, и первым этапом обычно становится приход в столицу. Как это было, например, в Японии, в которой я жил четыре года в том момент, когда туда пришел Michelin. Так получилось, что мы начали с Токио, два года спустя пришли в Киото, а затем в Осаку и так далее. Необходимо соблюдать очередность, чтобы все происходило планомерно и по этапам. Так что передайте российским рестораторам, что ровно так же все будет происходить и в вашей стране».

Красный гид Мишлен или «Красный путеводитель» — самый известный ресторанный рейтинг в мире. Критерии присуждения мишленовской звезды держатся в тайне. Одно лишь упоминание ресторана в Красном гиде (даже без присуждения звезды) способствует коммерческому успеху.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

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"Критерии присуждения мишленовской звезды держатся в тайне. "

Вот тут-то мне карта и поперла!
264643031
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
TresAmigos
Пока до Питера доберутся наш прозорливый губернатор тут весь общепит похоронит ради короновируса
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