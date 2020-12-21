В Россию приходит «Красный путеводитель». Первый выпуск «Мишлен» посвятит Москве, ресторанам Петербурга — приготовиться

Московский мэр Сергей Собянин пообещал мишленовские звезды столичному общепиту. Самый влиятельный в мире ресторанный рейтинг намерен оценить гастрономический уровень Первопрестольной.



О том, что в 2021 году инспекторы компании «Мишлен» посетят московские рестораны, Сергей Собянин сообщил в своем инстаграм 21 декабря. В интервью РБК международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек рассказал, почему первой проверят Москву, а не гастрономическую столицу России — Петербург.



«Наша система отбора выработана 120-летним опытом. Инспекторы Michelin посетили целый ряд ресторанов, в том числе и в Санкт-Петербурге. Однако их выбор пал на Москву, так как в такой огромной стране, как Россия, важно начинать со столицы, — объяснил Гвендаль Пулленек. — Кроме того, гид Michelin всегда строит свои проекты определенным образом, и первым этапом обычно становится приход в столицу. Как это было, например, в Японии, в которой я жил четыре года в том момент, когда туда пришел Michelin. Так получилось, что мы начали с Токио, два года спустя пришли в Киото, а затем в Осаку и так далее. Необходимо соблюдать очередность, чтобы все происходило планомерно и по этапам. Так что передайте российским рестораторам, что ровно так же все будет происходить и в вашей стране».

