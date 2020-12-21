Краевед расскажет, что, чем и где закусывали в дореволюционном Петербурге

В библиотеке Маяковского предупреждают: «Пьянство — грех». Но тут же ссылаются на авторитетные источники вроде «Повести временных лет» с ее «Руси есть веселие пити». Обжорство — тоже грех. 23 и 24 декабря петербурговед Алексей Шишкин невозмутимо поведает про то и это. Под осуждающей рубрикой «Смех и грех». 16+
Когда в Петербурге говорили «красненькая» — видимо, только во вторую очередь имели в виду речку Красненькую. Если денег было побольше, то лучше было просить «беленькую». В какой-то момент только Москва с Петербургом потребляли столько французского коньяка, сколько не могла произвести вся Франция. Приходилось бодяжить. А словами «здорово», «дружно», «хорошо» будущий Николай II, числясь в лейб-гвардии гусарском полку, описывал в дневниках офицерские пирушки. Об этом и поведает заведующий отделом петербурговедения Маяковки Алексей Шишкин. А на следующий вечер будем слушать рассказ о закуске — но, предупреждает Шишкин, не о консоме с крутонами. А например, о яичнице из колбасных обрезков, которая умудрилась поссорить акмеистов и футуристов, о дореволюционных шашлыках и о том, где было лучше — в польской столовой или греческой кухмистерской. Если надумаете открыть заведение а-ля вот это вот всё, Алексей Шишкин снабдит инструкцией.
Лекцию «Смех и грех: что и где пили в дореволюционном Петербурге?» слушаем 23 декабря в 20:00 (наб. Фонтанки, 46, Белый зал, 2-й этаж). Лекции «Смех и грех: чем закусывали в предреволюционном Петербурге?» внимаем 24 декабря с 20:00 там же.
Александра Шеромова