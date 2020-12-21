Выдыхаем? Роспотребнадзор рассказал о нейтральном характере британского штамма коронавируса

Напугавший весь мир «британский коронавирус» появился еще в ноябре, а сама мутация носит нейтральный характер. Об этом рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора.
«Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать, и это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер», — цитирует 21 декабря заявление Александра Горелова РИА «Новости».
По его словам, пока нет подтверждений большей заразности новой разновидности COVID-19, которая появилась в ноябре. Эпидемиолог отметил, что в геноме коронавируса мутация занимает 3%.
Вирусолог и экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» сегодня, 21 декабря, допустил, что новый штамм COVID-19 может дойти и до России. При этом глава Российского фонда прямых инвестиций заверил, что «Спутник V» эффективен против «британского коронавируса».
Минздрав Великобритании в середине декабря проинформировал о новой вариации вируса. В ВОЗ допустили, что британский штамм COVID-19 может распространяться быстрее, после чего многие страны, в том числе и Россия, пошли на временное прекращение авиасообщения с Соединенным Королевством.