Выдыхаем? Роспотребнадзор рассказал о нейтральном характере британского штамма коронавируса

Напугавший весь мир «британский коронавирус» появился еще в ноябре, а сама мутация носит нейтральный характер. Об этом рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора.



«Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать, и это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер», — цитирует 21 декабря заявление Александра Горелова РИА «Новости».

По его словам, пока нет подтверждений большей заразности новой разновидности COVID-19, которая появилась в ноябре. Эпидемиолог отметил, что в геноме коронавируса мутация занимает 3%.