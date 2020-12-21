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К Бергену причалил коронавирусный российский траулер с покойником на борту

В бергенскую гавань в Норвегии зашел российский траулер ОМА, на борту которого находятся 17 человек с коронавирусом и один умерший член экипажа. Об этом 21 декабря сообщает NRK.

Весь экипаж рыболовецкого судна с припиской в Мурманске прошёл тестирование на COVID-19. Инфекцию нашли у 18 из 34 человек, один из них умер, но это произошло не в гавани Бергена, сообщили в муниципалитете.

Директор гавани Джонни Брейвик уточнил, что об инфекции на корабле стало известно субботним вечером, тогда же прошла информация о том, что кто-то уже умер. Брейвик уверяет, что члены экипажа на землю не сходили, поэтому инфекцию в Бергене они вряд ли могли распространить. Те, у кого ковид не подтвердился, будут размещены в отеле во Флесланде. Директор отметил, что с моряками сложно, потому что все они русскоязычные.

Траулер сможет отчалить только тогда, когда у всех членов экипажа будут отрицательные тесты на коронавирус.

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Комментарии (1)

bluxer
Мимо нашего окна пронесли покойника.
У покойника стоял выше подоконника.
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