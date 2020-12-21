Анджей Бубень представит спектакль «Волки и овцы» на сцене «Балтийского дома»

Режиссер Анджей Бубень возвращается на сцену театра «Балтийский дом» с новым спектаклем после пятилетней паузы — 25 и 26 декабря он представит премьеру «Волки и овцы» по одноименной пьесе Островского.

В октябре 1874 года в Московском окружном суде проходили слушания по делу о подлогах, мошенничестве, присвоении и растрате чужого имущества. Фигуранткой чрезвычайно громкого процесса стала ни больше ни меньше как игуменья Митрофания (в миру — баронесса Прасковья Григорьевна Розен). Мимо столь колоритной фигуры драматург Александр Островский пройти не смог и, вдохновившись реальной историей, в 1875 году написал пьесу «Волки и овцы».

Местом действия служит небольшой провинциальный городок, где все у всех на виду. Энергичная владелица большого, но потрепанного хозяйства Меропия Давыдовна Мурзавецкая придумывает хитроумный, как ей представляется, план присвоения наследства богатой молодой вдовы Евлампии Купавиной. Однако внезапное появление резвого конкурента в лице помещика Василия Ивановича Беркутова путает все карты, и теперь необходимо менять стратегию и тактику. Интриги, подкупы, подложные документы, обман — действие спектакля в итоге выйдет за его рамки и переместится в нашу реальность.

Во время работы над будущей премьерой режиссером была поставлена задача найти смыслы, скрытые между строк. Чтобы их обнаружить, создатели отказались от исторического антуража, сохранив канву, и оказалось, что этот сюжет про день сегодняшний. «Классик написал историю так, что каждый зритель узнает в ней себя и посмеется, а может, испугается. Вот поэтому Островский — гениальный драматург» — так пояснил свою трактовку Анджей Бубень.