Гробовщики «похоронного короля России» наступили на монополию. К перевозке покойников с ковидом допустят конкурентов Смольного

О решении Санкт-Петербургского горсуда 21 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов. Суд частично удовлетворил административный иск, признав, что п. 2.6 апрельского распоряжения комздрава (№ 220-р от 15.04.2020) нарушает Закон «О защите конкуренции». Оспоренный пункт предписывал, что только спецтранспорт ГУП «Ритуальные услуги» может доставлять инфицированных покойников в крематорий или на кладбище.

Петербургская компания, структурно вписанная в похоронную империю Олега Шелягова, выиграла в судебном споре со Смольным. Городская монополия на транспортировку умерших от COVID-19 подлежит отмене.

Инициатива разбирательства принадлежит ООО «Похоронная служба» («ПохоронныйДом.рф») с юридическим адресом в Колпино. Стопроцентным владельцем и генеральным директором СПАРК называет Бориса Гладилина, но адреса офисов полностью совпадают с адресами другой ритуальной службы, которая входит в группу компаний Ritual.ru.



Собственник холдинга — Олег Шелягов. Он уроженец Ленинграда, но в Петербурге его положение на похоронном рынке пока нельзя назвать весомым. Ритуальные службы Шелягова занимают господствующее положение в крупнейших регионах России, присутствуют в восьми из пятнадцати городов-миллионников. В Москве холдинг «похоронного короля» (как прозвали Шелягова в СМИ) на равных делит рынок с ГБУ «Ритуал» — фигурантом расследования Ивана Голунова.

