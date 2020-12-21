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Дмитрий Быков поведает, что в шкафу «Хроник Нарнии»

«Одна из самых популярных франшиз XX столетия — «Хроники Нарнии» Клайва Стэйплза Льюиса. Произведение, к которому у меня довольно сложное отношение», — анонсирует Дмитрий Быков. Сверимся ощущениями 26 декабря в лектории «Прямая речь». Будет трансляция. 12+

Фото: кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Как полагает Дмитрий Быков, мораль и символизм в «Нарнии…» «для многих детей — первое прикосновение к христианской мифологии». Сам Клайв С. Льюис 60 лет назад подчеркивал: «Некоторые люди, кажется, думают, что я начал с того, что спросил себя, как бы рассказать детям о христианстве; затем, использовав сказку как инструмент и опираясь на информацию о детской психологии, решил, для какой возрастной группы буду писать; затем составил список основных христианских истин и выработал аллегории, чтобы описать их. Всё это — чистая фантазия». По его словам, все начиналось с образов — вот фавн с зонтиком, вот королева на санях, вот лев. «Изначально не планировалось ничего, связанного с христианством, этот элемент проявился как бы сам по себе». Может, именно поэтому у Льюиса и «получилось». Этот факт писатель Быков комментирует так: «Ничего не поделаешь: «Хроники Нарнии» — это еще и одна из самых глубоких и неоднозначных книг».

К чему эта поговорка про «ничего не поделаешь»; что именно, по мнению Быкова, получилось у Льюиса и чем он категорически отличается, например, от Толкина — об этом послушаем лекцию «Хроники Нарнии: что в шкафу?!» 26 декабря в 13:00.

Александра Шеромова

Фото: кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

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