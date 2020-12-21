Хочу вашу жену. В Петербурге суд приговорил участника «ресторанной войны» за заказ на убийство конкурента в любви

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Габила Асадова. По его приказу восемь лет назад избили до смерти мужа его любимой.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 декабря, в июле 2012 года обвиняемый решил устранить препятствие к воссоединению с любимой — её мужа, к которому женщину ревновал и который мешал их общению.
Устранять, как установил суд, решил окончательно. Для этого он нашел двух исполнителей, которым предложил по 100 тысяч рублей за убийство. 29 июля на подходе к дому на Северном проспекте, где жила цель нападения, один из исполнителей передумал, второй же нанес мужу не менее 29 ударов руками, ногами и предметом, похожим на бейсбольную биту, по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.
Исполнитель же на встрече с Асадовым в кафе «Волна» получил 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Асадов на суде вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет. По совокупности приговоров — 19 лет в ИК строгого режима. В 2016 году он был уже осужден на 11 лет по делу о ресторанной войне с еще шестью подельниками, среди которых был и «арбузный король» Ильхам Алиев. Именно он, по версии следствия, хотел вытеснить бизнес-конкурента с территории Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга и привлек на свою сторону Асадова. Ему было предложено найти организатора убийства для конкурента.
Асадов нашел исполнителя за 1 миллион 250 тысяч рублей. Но убийство не свершилось из-за ошибки исполнителя.