Хочу вашу жену. В Петербурге суд приговорил участника «ресторанной войны» за заказ на убийство конкурента в любви

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Габила Асадова. По его приказу восемь лет назад избили до смерти мужа его любимой.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 декабря, в июле 2012 года обвиняемый решил устранить препятствие к воссоединению с любимой — её мужа, к которому женщину ревновал и который мешал их общению.



Устранять, как установил суд, решил окончательно. Для этого он нашел двух исполнителей, которым предложил по 100 тысяч рублей за убийство. 29 июля на подходе к дому на Северном проспекте, где жила цель нападения, один из исполнителей передумал, второй же нанес мужу не менее 29 ударов руками, ногами и предметом, похожим на бейсбольную биту, по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.

