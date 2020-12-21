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«Фонтанка» официально просит главу Приморского района Николая Цеда рассказать о выкопанных елках

К обеду 21 декабря глава администрации Приморского района Николай Цед так и не ответил на звонки и СМС-сообщения по поводу жертвенной высадки елок у храма Святителя Николая на Арцеуловской аллее. «Фонтанка» публично призывает главу ведомства раскрыть имена тех, кто участвовал в добром деле.

Напомним, десяток пушистых хвойных высотой более 5 метров появились у церкви в выходные, к приезду митрополита Варсонофия. Он должен был освятить храм на первопрестольный праздник, день святителя Николая. За день до этого на глазах горожан столько же елок выкопали в расположенном неподалеку дворе на улице Шаврова. Как говорили местные, 25 лет назад они сами высаживали эти деревья.

В храме Святителя Николая сразу сказали: елки на их территории высадили по инициативе администрации Приморского района. О том, что их приняли в дар, в церкви на своей официальной странице «ВКонтакте» повторили после публикации «Фонтанки»: «Мы приняли эти деревья в дар. По словам жертвователя, они подлежали переносу в связи с грядущими работами на этой территории либо уничтожению, если бы им не нашлось места», — говорилось в сообщении.

Но в администрации Приморского района какое-либо участие в пересадке елок отрицали. «Ни одна из районных служб не занималась ни транспортировкой, ни какими-либо работами», — говорили корреспонденту в пресс-службе ведомства.

«Фонтанка» официально обращается к главе Приморского района Николаю Цеду с просьбой ответить на волнующие петербуржцев вопросы:

Кто распорядился украсить храм елками?

На чьи деньги заказали спецтехнику и пересадку?

Какие еще храмы района нуждаются в деревьях?

Почему прихожанам церкви деревья важнее, чем простым горожанам?

Наше издание с нетерпением ожидает ответов. Своих героев нужно знать.

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Комментарии (35)

Grotesk
а ведь если бы елки посадили у мечети - вопросов не было...
hedgehog_
ну так церква имени начальника приморского района. воимя начальника всё и делается. перекрестясь
Castor Troy
Выкопал и подарил Иегова!!! А ты докажи, что не Иегова!
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