«Фонтанка» официально просит главу Приморского района Николая Цеда рассказать о выкопанных елках

К обеду 21 декабря глава администрации Приморского района Николай Цед так и не ответил на звонки и СМС-сообщения по поводу жертвенной высадки елок у храма Святителя Николая на Арцеуловской аллее. «Фонтанка» публично призывает главу ведомства раскрыть имена тех, кто участвовал в добром деле.



Напомним, десяток пушистых хвойных высотой более 5 метров появились у церкви в выходные, к приезду митрополита Варсонофия. Он должен был освятить храм на первопрестольный праздник, день святителя Николая. За день до этого на глазах горожан столько же елок выкопали в расположенном неподалеку дворе на улице Шаврова. Как говорили местные, 25 лет назад они сами высаживали эти деревья.