«Фонтанка» официально просит главу Приморского района Николая Цеда рассказать о выкопанных елках

К обеду 21 декабря глава администрации Приморского района Николай Цед так и не ответил на звонки и СМС-сообщения по поводу жертвенной высадки елок у храма Святителя Николая на Арцеуловской аллее. «Фонтанка» публично призывает главу ведомства раскрыть имена тех, кто участвовал в добром деле.
Напомним, десяток пушистых хвойных высотой более 5 метров появились у церкви в выходные, к приезду митрополита Варсонофия. Он должен был освятить храм на первопрестольный праздник, день святителя Николая. За день до этого на глазах горожан столько же елок выкопали в расположенном неподалеку дворе на улице Шаврова. Как говорили местные, 25 лет назад они сами высаживали эти деревья.
В храме Святителя Николая сразу сказали: елки на их территории высадили по инициативе администрации Приморского района. О том, что их приняли в дар, в церкви на своей официальной странице «ВКонтакте» повторили после публикации «Фонтанки»: «Мы приняли эти деревья в дар. По словам жертвователя, они подлежали переносу в связи с грядущими работами на этой территории либо уничтожению, если бы им не нашлось места», — говорилось в сообщении.
Но в администрации Приморского района какое-либо участие в пересадке елок отрицали. «Ни одна из районных служб не занималась ни транспортировкой, ни какими-либо работами», — говорили корреспонденту в пресс-службе ведомства.
«Фонтанка» официально обращается к главе Приморского района Николаю Цеду с просьбой ответить на волнующие петербуржцев вопросы:
Кто распорядился украсить храм елками?
На чьи деньги заказали спецтехнику и пересадку?
Какие еще храмы района нуждаются в деревьях?
Почему прихожанам церкви деревья важнее, чем простым горожанам?
Наше издание с нетерпением ожидает ответов. Своих героев нужно знать.