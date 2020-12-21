В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем. Распоряжение подписал губернатор Александр Беглов 21 декабря.
«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем», — сообщает пресс-служба Смольного.
Для сотрудников исполнительных органов рабочий день переносится на 26 декабря. Руководителям петербургских компаний рекомендовано предоставить своим работникам выходной день 31 декабря.
По словам губернатора, уходящий 2020-й был «очень трудный», поэтому необходимо дать гражданам возможность отдохнуть. Беглов напомнил, что лучший способ провести праздники в эпоху пандемии — это «встречать Новый год дома».
Тема выходного 31 декабря поднималась уже не раз. Так, в прошлом году президент Владимир Путин заявил, что «выходной 31 декабря — это логично». При этом он отметил, что такое решение нужно принимать «без спешки». Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко также выступила за то, чтобы сделать «полурабочее» 31 декабря праздничным днем. В этом году тема обсуждалась в Совфеде. В 2020-м последний день года станет нерабочим в целом ряде регионов, включая Карелию, Вологодскую и Архангельскую области, а также Ленобласть.