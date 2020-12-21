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В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем

В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем. Распоряжение подписал губернатор Александр Беглов 21 декабря.

«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем», — сообщает пресс-служба Смольного.

Для сотрудников исполнительных органов рабочий день переносится на 26 декабря. Руководителям петербургских компаний рекомендовано предоставить своим работникам выходной день 31 декабря.

По словам губернатора, уходящий 2020-й был «очень трудный», поэтому необходимо дать гражданам возможность отдохнуть. Беглов напомнил, что лучший способ провести праздники в эпоху пандемии — это «встречать Новый год дома».

Тема выходного 31 декабря поднималась уже не раз. Так, в прошлом году президент Владимир Путин заявил, что «выходной 31 декабря — это логично». При этом он отметил, что такое решение нужно принимать «без спешки». Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко также выступила за то, чтобы сделать «полурабочее» 31 декабря праздничным днем. В этом году тема обсуждалась в Совфеде. В 2020-м последний день года станет нерабочим в целом ряде регионов, включая Карелию, Вологодскую и Архангельскую области, а также Ленобласть.

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Комментарии (20)

urvas
А-а, так это только госслужащих касается, которые так или иначе подчиняются губернатору, а остальным на усмотрение работодателя. И 31 декабря, и, уж тем более, 26.
Игорь1974
Шикарно дали отдохнуть. Сделать перед празниками 6 дневную рабочую неделю. Поклон до земли.
Планы граждан по боку, то что эт опоследние выходные перед празниками, магазины, приготовления и так далее... кого парит.
Критинизм какой-то.
264626381
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
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