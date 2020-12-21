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Ноябрь стал самым малоаварийным месяцем года в Петербурге после весенней самоизоляции

В ноябре 2020 года на дорогах Петербурга произошло 390 серьезных ДТП. Согласно статистике ГИБДД, меньше аварий с пострадавшими в этом году было лишь в апреле (235) и мае (299), когда в России действовал режим самоизоляции.

Как сообщили 21 декабря в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга, из 390 ДТП 344 аварии — а это 88% случаев — произошли из-за нарушения ПДД водителями. За ноябрь в ДТП на петербургских дорогах погибли 12 человек, и это даже меньше, чем в месяцы самоизоляции — в мае и вовсе было 24 погибших. Наравне с мартом ноябрь унес в этом году меньше всего жизней в ДТП. Пострадавших было 448, и тут картина повторяет общую аварийность: в апреле и мае было меньше, в остальные месяцы — больше.

Всего с начала года в Петербурге произошло более 4,7 тысячи ДТП с пострадавшими, и более 80% из них произошли по вине нарушителей дорожного движения, отмечают в комитете. Самыми аварийными месяцами же были январь, февраль и сентябрь. За январь произошло 507 ДТП, где погибли 25 человек и пострадали 600. В феврале было 509 ДТП, 14 погибших и 584 пострадавших. В сентябре аварий зафиксировали 544, погиб в них 21 человек, а ранены были 618.

Скриншот с сайта ГИБДД РФ
Скриншот с сайта ГИБДД РФ

Комплексы фотовидеофиксации в ноябре зафиксировали в Петербурге более 150 тысяч нарушений. Более 140 тысяч (или 93%) из них — это превышение скорости. Второе и третье место по популярности заняли нарушения требований остановки и стоянки и проезд на красный свет: их зафиксировали более 7,7 тысячи и более 1,1 тысячи соответственно.

Скриншот с сайта ГИБДД РФ
Скриншот с сайта ГИБДД РФ

На данный момент в Петербурге работают более 270 стационарных, мобильных и передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД, а также 27 мобильных парконов, которые автоматически фиксируют нарушения парковки. Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге публикуются на сайте Городского мониторингового центра и на портале «Открытые данные Санкт-Петербурга». Карта мест размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации опубликована на сайте ГИБДД РФ.

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