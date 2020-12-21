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На лекарства для онкобольных фонд AdVita собирает 7 млн рублей. Нужно успеть до Нового года

Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, объявил сбор средств на покупку лекарств для пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Всего требуется закупить 17 наименований препаратов на 7 млн рублей.

В фонде рассказали, что речь идёт не только о дорогостоящих лекарствах (например, колистине — антибиотике, позволяющем победить жизнеугрожающие инфекционные осложнения после химиотерапии и трансплантации костного мозга), но и о простых противорвотных, антикоагулянтах и антиаритмиках, без которых не обойтись при проведении химиотерапии.

«Кончились некоторые лекарства, а новые появятся только после каникул, когда отыграются аукционы, — пояснила член правления фонда AdVita Елена Грачёва. — Наша общая с врачами задача — чтобы те, кому не повезло заболеть сейчас, не остались без лечения. На данный момент у нас заявки от врачей на общую сумму около 7 млн рублей. Много, да. Но и нас много».

Вопрос с закупкой лекарств в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой на праздники в фонде встает ежегодно, однако в этом году к списку обычных причин добавились новые. Часть препаратов из тех, что нужно закупить, используют для лечения пациентов с COVID-19, поэтому они могут исчезнуть с рынка в любой момент: необходимо создать запас для онкологических пациентов, которым нельзя останавливать лечение.

Иммуноглобулины (Атгам и Тимоглобулин) требуются потому, что в этом году в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой было больше пациентов с апластической анемией, чем обычно, и лекарства просто закончились. Препаратов для химиотерапии и иммуносупрессии не хватило потому, что они входят не только в базовые, но и в экспериментальные протоколы лечения, а в таких случаях государство не предоставляет лекарство бесплатно.

Закупить лекарства необходимо до Нового года.

Помочь фонду AdVita оплатить лекарства для пациентов можно по ссылке.

Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает взрослым и детям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые лечатся в больницах Санкт-Петербурга. Кроме того, фонд системно поддерживает крупные онкологические центры, прежде всего НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза.

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Комментарии (2)

Ганс-Дитрих Геншер
А вон, у толсторожих потаниных возьмите, у них есть
USSR_forever
а сколько из собираемых 7 млн. уйдёт на зарплаты и операционную деятельность Фонда? =) Как часто за благими вывесками забывают озвучить реальное содержание....
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