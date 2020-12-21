На лекарства для онкобольных фонд AdVita собирает 7 млн рублей. Нужно успеть до Нового года

В фонде рассказали, что речь идёт не только о дорогостоящих лекарствах (например, колистине — антибиотике, позволяющем победить жизнеугрожающие инфекционные осложнения после химиотерапии и трансплантации костного мозга), но и о простых противорвотных, антикоагулянтах и антиаритмиках, без которых не обойтись при проведении химиотерапии.

Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, объявил сбор средств на покупку лекарств для пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой . Всего требуется закупить 17 наименований препаратов на 7 млн рублей.

«Кончились некоторые лекарства, а новые появятся только после каникул, когда отыграются аукционы, — пояснила член правления фонда AdVita Елена Грачёва. — Наша общая с врачами задача — чтобы те, кому не повезло заболеть сейчас, не остались без лечения. На данный момент у нас заявки от врачей на общую сумму около 7 млн рублей. Много, да. Но и нас много».



Вопрос с закупкой лекарств в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой на праздники в фонде встает ежегодно, однако в этом году к списку обычных причин добавились новые. Часть препаратов из тех, что нужно закупить, используют для лечения пациентов с COVID-19, поэтому они могут исчезнуть с рынка в любой момент: необходимо создать запас для онкологических пациентов, которым нельзя останавливать лечение.

