На лекарства для онкобольных фонд AdVita собирает 7 млн рублей. Нужно успеть до Нового года

Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, объявил сбор средств на покупку лекарств для пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии
В фонде рассказали, что речь идёт не только о дорогостоящих лекарствах (например, колистине — антибиотике, позволяющем победить жизнеугрожающие инфекционные осложнения после химиотерапии и трансплантации костного мозга), но и о простых противорвотных, антикоагулянтах и антиаритмиках, без которых не обойтись при проведении химиотерапии.
«Кончились некоторые лекарства, а новые появятся только после каникул, когда отыграются аукционы, — пояснила член правления фонда AdVita Елена Грачёва. — Наша общая с врачами задача — чтобы те, кому не повезло заболеть сейчас, не остались без лечения. На данный момент у нас заявки от врачей на общую сумму около 7 млн рублей. Много, да. Но и нас много».
Вопрос с закупкой лекарств в НИИ ДОГиТ
Иммуноглобулины (Атгам и Тимоглобулин) требуются потому, что в этом году в НИИ ДОГиТ
Закупить лекарства необходимо до Нового года.
Помочь фонду AdVita оплатить лекарства для пациентов можно по ссылке.