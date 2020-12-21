Вирусолог: Новый штамм коронавируса из Великобритании может дойти и до России

Вирусолог и экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» допустил, что РФ может столкнуться с новой «британской» вариацией COVID-19.
«У нас он появится, потому что нет барьеров. У нас много людей, которые граждане и Великобритании, и России, у нас много людей, которые будут ездить и ездят туда-обратно. И они наверняка уже его привезли», — цитирует 21 декабря заявление Александра Чепурнова RT.
По его словам, вирусу нужно время, чтобы «накопиться». Вирусолог выразил надежду, что у британской вариации нет худшей патогенности.
При этом в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что вакцина «Спутник V» эффективна против «британского коронавируса».
Минздрав Великобритании в середине декабря проинформировал о новой вариации вируса. В ВОЗ допустили, что британский штамм COVID-19 может распространяться быстрее. Многие страны пошли на сокращение авиасообщения с Соединенным Королевством.