Вирусолог: Новый штамм коронавируса из Великобритании может дойти и до России

Вирусолог и экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» допустил, что РФ может столкнуться с новой «британской» вариацией COVID-19.



«У нас он появится, потому что нет барьеров. У нас много людей, которые граждане и Великобритании, и России, у нас много людей, которые будут ездить и ездят туда-обратно. И они наверняка уже его привезли», — цитирует 21 декабря заявление Александра Чепурнова RT.



По его словам, вирусу нужно время, чтобы «накопиться». Вирусолог выразил надежду, что у британской вариации нет худшей патогенности.

