В аэропорт Шереметьево 21 декабря прилетел борт с переднеазиатскими леопардами из шведского зоопарка Nordens Ark. Пятнистых хищников везли самолетом из Стокгольма через Дубай в Москву, а оттуда, после оформления всех документов, они автомобилем отправились в Сочи.

Как сообщает пресс-служба WWF России, 8-летний самец Филоу и 9-летняя самка Шива пополнят маточное поголовье Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка в рамках программы разведения, а их потомство затем заселят в природу. Но сначала леопарды 30 дней пробудут в карантинном вольере, и уже после их переселят в более просторные «дома» площадью в 1 гектар.