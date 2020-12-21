В аэропорт Шереметьево 21 декабря прилетел борт с переднеазиатскими леопардами из шведского зоопарка Nordens Ark. Пятнистых хищников везли самолетом из Стокгольма через Дубай в Москву, а оттуда, после оформления всех документов, они автомобилем отправились в Сочи.
Как сообщает пресс-служба WWF России, 8-летний самец Филоу и 9-летняя самка Шива пополнят маточное поголовье Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка в рамках программы разведения, а их потомство затем заселят в природу. Но сначала леопарды 30 дней пробудут в карантинном вольере, и уже после их переселят в более просторные «дома» площадью в 1 гектар.
Погрузка леопардов в Стокгольме
Nordens Ark
По прибытии самолета в Шереметьево леопардов доставили в грузовой терминал «Москва Карго», где для них «создали максимально комфортные условия пребывания». По перрону животных перевозили в отапливаемом и кондиционируемом автомобиле, а на территории терминала поместили в специальное шумоизолированное помещение, где леопарды находились под постоянным наблюдением специалистов, прошедших необходимое обучение по программам IATA AVI, отмечают в WWF России.
Выгрузка леопардов в Шереметьево
WWF России
Филоу и Шива родом из немецких зоопарков. В 2014 году их перевезли в Швецию, и с тех пор леопарды практически неразлучно жили вместе. Их первое потомство тоже родилось в шведском зоопарке: в 2016 году на свет появились два котенка-самца. В 2019 году произошло второе пополнение — самочка.
Леопард с котенком в зоопарке Nordens Ark
Nordens Ark
В Россию хищники прибыли при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы. По словам директора WWF России Дмитрия Горшкова, этот привоз готовили более двух лет. В обмен из России в Скандинавию в начале 2021 года отправится 4-летняя самка Багира.
«Пополнение Центра новыми леопардами очень важно для Программы восстановления леопарда на Кавказе, — отметил Горшков. — Ротация производителей — основа обеспечения генетического разнообразия выпускаемого в природу потомства. Это позволит сформировать больше пар неродственных леопардов для выпуска, а значит увеличить шанс рождения котят в природе».
На сегодняшний день в Центре восстановления леопарда на Кавказе сформированы две пары леопардов: Алоус и Черри, а также Задиг и Андреа. Большинство леопардов в дикой природе являются потомками Алоуса и Черри.