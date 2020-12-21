«ЮИТ Санкт-Петербург» расширил земельный банк в Сибири

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приобрела 2,8 га в центре Тюмени. Как рассказали «Фонтанке» в компании, финский девелопер продолжает расширять земельный банк для строительства жилых комплексов в Росси.
В соответствии с Генпланом и Правилами землепользования и застройки города, участок находится в территориальной зоне, предназначенной для многоэтажного жилищного строительства. Новый жилой комплекс ЮИТ станет второй очередью в рамках комплексной застройки микрорайона в центре Тюмени. Первый жилой комплекс площадью 15,2 тыс. кв. м был сдан в эксплуатацию в IV квартале 2020 года. Завершить строительство второго жилого комплекса общей площадью около 44 тыс. кв. м планируется в 2027 году.
В компании отмечают, что продолжая развивать свою деятельность в Тюмени, ЮИТ намерен и далее расширять земельный банк и ведет активный поиск участков для осуществления новых жилых проектов.