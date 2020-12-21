В Пулково таможенники нашли в ручной клади у гражданки Китая, которая возвращалась из Петербурга в Шеньжень, 20 000 памятных купюр.



Как сообщает пресс-служба СЗТУ 21 декабря, в сумке, набитой деньгами, таможенники насчитали памятные банкноты Банка России номиналом 100 рублей в количестве 19 998 штук. Гражданка Китая, которая уверяла, что купюры приобрел её друг в Москве, пыталась провезти их по зеленому коридору, который предполагает отсутствие у пассажира товаров, подлежащих декларированию. Однако сумму в 1 999 800 рублей, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, иностранка не задекларировала.