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Китаянка пыталась вывезти из Петербурга 20 килограммов банкнот с символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

В Пулково таможенники нашли в ручной клади у гражданки Китая, которая возвращалась из Петербурга в Шеньжень, 20 000 памятных купюр.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 21 декабря, в сумке, набитой деньгами, таможенники насчитали памятные банкноты Банка России номиналом 100 рублей в количестве 19 998 штук. Гражданка Китая, которая уверяла, что купюры приобрел её друг в Москве, пыталась провезти их по зеленому коридору, который предполагает отсутствие у пассажира товаров, подлежащих декларированию. Однако сумму в 1 999 800 рублей, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, иностранка не задекларировала.

Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ

Китаянка сообщила, что собиралась раздать «сувениры» друзьям в Поднебесной.

пресс-служба СЗТУ

В таможне уточнили, что подобные банкноты спортивной тематики пользуются высоким спросом среди коллекционеров. Их стоимость на различных интернет-площадках в разы превышает номинал.

По данному факту Пулковской таможней составлен протокол об административном правонарушении, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28.1 и в порядке статьи 28.2 КоАП РФ.

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