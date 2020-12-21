На Камчатке вулкан «Ключевской» выбросил семикилометровый столб пепла

Пепельный шлейф после извержения вулкана на Камчатке растянулся более чем на 150 км к северо-западу. Выброс достиг высоты около семи километров.

Об извержении 21 декабря докладывает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Шлейф от Ключевского растянулся на 152 километра, высота достигла почти 7 км (с учетом высоты самого вулкана — около 4,5 км). Извержение продолжается под оранжевым кодом опасности.



Вулкан проснулся в октябре после двухмесячного перерыва.