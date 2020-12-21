FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Петербуржец ощутил приставленный к рёбрам пистолет, сидя в своём «Москвиче». Вооружённые незнакомцы были малоразговорчивы

Неприятная и потенциально опасная встреча с двумя незнакомцами в салоне собственного автомобиля состоялась воскресным вечером у молодого жителя Адмиралтейского района. Неизвестные были в возрасте, малоразговорчивы и вооружены.

Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, накануне в полицию поступило сообщение, что у одного из домов на Канонерской улице в Петербурге двое мужчин угрожают убийством 30-летнему водителю «Москвича».

Как рассказал автомобилист, неизвестные сели в салон машины, после чего один из них приставил к его рёбрам предмет, похожий на оружие.

По указанному адресу были задержаны 67-летний местный житель и его 60-летний приятель из Ижевска. При обыске у пожилого горожанина нашли пневматический пистолет, который он прятал за брючным ремнём со стороны спины. Проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Skazochny
И опять колхоз
Zet
Старики-разбойники!
Котбуян
Опять приезжие. Что им дома не сидится?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний