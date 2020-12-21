Петербуржец ощутил приставленный к рёбрам пистолет, сидя в своём «Москвиче». Вооружённые незнакомцы были малоразговорчивы

Неприятная и потенциально опасная встреча с двумя незнакомцами в салоне собственного автомобиля состоялась воскресным вечером у молодого жителя Адмиралтейского района. Неизвестные были в возрасте, малоразговорчивы и вооружены.



Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, накануне в полицию поступило сообщение, что у одного из домов на Канонерской улице в Петербурге двое мужчин угрожают убийством 30-летнему водителю «Москвича».



Как рассказал автомобилист, неизвестные сели в салон машины, после чего один из них приставил к его рёбрам предмет, похожий на оружие.

