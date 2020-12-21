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Количество усыновленных детей россиянами снизилось вдвое, иностранцами — в 11 раз

Российские дети-сироты стали в 11 раз реже попадать в зарубежные приемные семьи, если сравнивать с показателями 2012 года. Вдвое сократилось и количество усыновлений внутри страны.

Данные приводит Минпросвещения, сообщает 21 декабря ТАСС. Если в 2012 году в иностранные семьи попали 2604 ребенка из России, то в 2019-м — 240. Лидером в этой статистике остается Италия — 762 ребенка уехали в приемные семьи этой страны восемь лет назад и 165 в прошлом году.

Внутри страны, по данным за 2012 год, были усыновлены 6565 сирот. По самой свежей статистике — 3252 ребенка.

В России, по последним данным, 30 684 ребенка — без родителей. По сравнению с цифрами за предыдущий год, количество сирот сократилось на 13 процентов.

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Комментарии (1)

JeyDi
А сколько у нас ещё "сирот" имеющих родителей... А сколько из них уже в ДД пока мама новых клепает...
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