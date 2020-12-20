12-летний британец Кайл Бейл устроил рейв для своих одноклассников в туалете католического колледжа Святого Антония в графстве Большой Манчестер. Об этом пишет Mirror.
Мальчик за неделю до мероприятия запустил рекламу в Snapchat — в ней он приглашал всех восьмиклассников на дискотеку в мужской туалет во время обеденного перерыва. Он пронёс туда диджейское оборудование и разноцветные лампочки. Все пришедшие получили газировку и шоколадные батончики.
Рейв спустя полчаса прервали учителя, которые разогнали детей. У Кайла конфисковали колонку и лампочки. Родители школьника наказывать его не стали. Его мать, Луиза Белл, сама рассказала о происшествии в Facebook и добавила: «Мы просто гордимся тем, что наш сын вызвал улыбку у стольких людей после такого тяжелого года». Ее пост посмотрели более 400 тысяч человек. Некоторые профессиональные диджеи уже предлагают купить мальчику оборудование получше. «Когда мы спросили, зачем он это сделал, он сказал, что в школе скучно и на обеденном перерыве нечем заняться», — написала Луиза Белл.