12-летний британец Кайл Бейл устроил рейв для своих одноклассников в туалете католического колледжа Святого Антония в графстве Большой Манчестер. Об этом пишет Mirror.



Мальчик за неделю до мероприятия запустил рекламу в Snapchat — в ней он приглашал всех восьмиклассников на дискотеку в мужской туалет во время обеденного перерыва. Он пронёс туда диджейское оборудование и разноцветные лампочки. Все пришедшие получили газировку и шоколадные батончики.