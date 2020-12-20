Создатель вакцины от коронавируса сделал выбор между демократией и здоровьем. Он призвал к «добровольно-принудительной» вакцинации в России

Россия между здоровьем и демократией должна выбрать принудительную вакцинацию населения от коронавируса. Это лучший способ в условиях пандемии, считает разработчик третьей российской вакцины против ковида — генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки имени М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.
«Думаю, мы придем к добровольно-принудительному способу введения вакцин. Просто потому, что люди гибнут. Выбор между демократией и здоровьем населения в условиях эпидемии должен быть в пользу здоровья», - заявил он 20 декабря в интервью «Российской газете».
Как писала «Фонтанка», в Петербурге с понедельника, 21 декабря, начнется вакцинация социальных работников. Пока в городе привиты 674 человека. Из которых только 179 полностью завершили цикл вакцинации из двух компонентов.
«Фонтанка» сообщала, что дефицит морозильников и скудные поставки вакцины для самого коронавирусного мегаполиса России — Петербурга — серьезно затормозили обещанную властями прививочную кампанию. В Москве уже привили больше 15 тысяч человек и открыли 70 пунктов вакцинации, где принимают почти всех желающих.