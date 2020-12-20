Создатель вакцины от коронавируса сделал выбор между демократией и здоровьем. Он призвал к «добровольно-принудительной» вакцинации в России

Россия между здоровьем и демократией должна выбрать принудительную вакцинацию населения от коронавируса. Это лучший способ в условиях пандемии, считает разработчик третьей российской вакцины против ковида — генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки имени М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.



«Думаю, мы придем к добровольно-принудительному способу введения вакцин. Просто потому, что люди гибнут. Выбор между демократией и здоровьем населения в условиях эпидемии должен быть в пользу здоровья», - заявил он 20 декабря в интервью «Российской газете».

