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Создатель вакцины от коронавируса сделал выбор между демократией и здоровьем. Он призвал к «добровольно-принудительной» вакцинации в России

Россия между здоровьем и демократией должна выбрать принудительную вакцинацию населения от коронавируса. Это лучший способ в условиях пандемии, считает разработчик третьей российской вакцины против ковида — генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки имени М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Думаю, мы придем к добровольно-принудительному способу введения вакцин. Просто потому, что люди гибнут. Выбор между демократией и здоровьем населения в условиях эпидемии должен быть в пользу здоровья», - заявил он 20 декабря в интервью «Российской газете».

Как писала «Фонтанка», в Петербурге с понедельника, 21 декабря, начнется вакцинация социальных работников. Пока в городе привиты 674 человека. Из которых только 179 полностью завершили цикл вакцинации из двух компонентов.

«Фонтанка» сообщала, что дефицит морозильников и скудные поставки вакцины для самого коронавирусного мегаполиса России — Петербурга — серьезно затормозили обещанную властями прививочную кампанию. В Москве уже привили больше 15 тысяч человек и открыли 70 пунктов вакцинации, где принимают почти всех желающих.

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Комментарии (2)

Ruticon
ага, сейчас. пусть сам и колется этой....
kоt-obormot
Колхоз - дело добровольное.©
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