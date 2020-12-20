От 100 до 480 тысяч. Сколько стоило бы украшение храма на Арцеуловской аллее, если бы елки покупали, а не стащили у соседей

Украшатели церкви Святителя Николая на Арцеуловской аллее сэкономили себе на закупке елок от 100 до 480 тысяч рублей. «Фонтанка» пригляделась к ценам в питомниках.

Всего у церкви на Арцеуловской аллее к приезду митрополита Варсонофия появилось с десяток пушистых елок высотой более 5 метров. Их, напомним, из окон увидели местные жители, за день до этого столько же елок выкопали в расположенном неподалеку дворе на улице Шаврова.

На петербургском елочном рынке нет дефицита представителей хвойных высотой по крайней мере в 4–5 метров. «Фонтанка» обнаружила подходящие предложения как минимум у трех компаний.



Такие деревья растут, например, в одном питомнике на Московском шоссе. Можно брать либо ель обыкновенную, либо сибирскую. Вне зависимости от вида, 5–6-метровое хвойное обойдется в 18 тысяч рублей, а десяток, соответственно, в 180 тысяч.

Если кому-то по нраву приезжие, есть вариант заказать с доставкой до двери елку из Кировской области — одна петербургская компания обещает привезти оттуда деревья со всеми документами и сертификатом. Метраж варьируется: 4 метра смолы и иголок стоят 8 500 рублей, а 4,5 метра — 11 500. Таким образом, если бы церковь на Арцеуловской аллее украшали кировскими елками, пришлось бы заплатить от 85,5 до 115,5 тысячи рублей.

К приезду митрополита можно было бы поставить и «ели кремлевские», выращенные на Урале. Деревья высотой 5–6 метров одна компания продает по 19 900 за штуку, но можно сэкономить — остановиться на 4–4,5 метрах и заплатить всего 9 900 рублей или около 100 тысяч за десяток.

пПихту супер премиум» тех же параметров, доставляют прямиком из Дании. За импортное качество придется выложить 48 тысяч рублей, за десяток, соответственно 480 тысяч. Наконец, для совсем уж щедрых заказчиков продают «пихту суперпремиум» тех же параметров, доставляют прямиком из Дании. За импортное качество придется выложить 48 тысяч рублей, за десяток соответственно 480 тысяч.