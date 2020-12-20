Парочку на квадроцикле запечатлели камеры уличного наблюдения во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 20 декабря. После их поездки помощь пожарных потребовалась салону красоты.



На кадрах видно, как около половины третьего ночи квадроцикл проезжает по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино, отдаляясь от парикмахерской, и скрывается во дворах. Как сообщали в полицейском главке, в это время некто разбил витрину салона камнем и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью.