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Предполагаемые поджигатели парикмахерской под Петербургом попали на видео. С огоньком проехались на квадроцикле

Парочку на квадроцикле запечатлели камеры уличного наблюдения во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 20 декабря. После их поездки помощь пожарных потребовалась салону красоты.

На кадрах видно, как около половины третьего ночи квадроцикл проезжает по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино, отдаляясь от парикмахерской, и скрывается во дворах. Как сообщали в полицейском главке, в это время некто разбил витрину салона камнем и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью.

«Фонтанка.ру»

Парикмахерская Free Style на Авиаторов Балтики работает три года. На сайте уже предупредили, что из-за форс-мажора в ближайшие два дня она не откроется.

© Фонтанка.Ру

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