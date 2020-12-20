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Сборная России по хоккею стала обладателем Кубка Первого канала, победив финнов

Сборная России обыграла команду Финляндии в финальном матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча на «ЦСКА-Арене» в Москве 20 декабря завершилась со счетом 5:1.

У россиян шайбы забили Вадим Шипачев (14-я минута), Дмитрий Воронков (24, 29), Павел Карнаухов (59) и Андрей Кузьменко (60). У финнов отличиться смог только Харри Песонен (37).

Таким образом, российская сборная набрала восемь очков и заняла первое место в турнирной таблице домашнего этапа Евротура. Вторые — шведы с 4 очками, на третьем месте финны (3 очка), чехи на четвертом (3 очка).

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