29 человек задержали полицейские в ходе очередной акции ковид-диссидентов в Лондоне. Как сообщили 20 декабря в Скотланд-Ярде, организатору грозит штраф в 10 тыс. фунтов стерлингов.
Во время протестов легко пострадали пятеро полицейских. Трое задержанных обвиняются в нападении на сотрудника экстренных служб. Остальным выпишут штрафы за участие в собрании двух или более человек. В акции приняли участие около 150 человек.
Протесты продолжаются со вчерашнего дня, когда премьер-министр Борис Джонсон заявил о введении нового локдауна с ночи воскресенья из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса. Тысячи жителей Лондона после этого устремились на выезд из города — с понедельника вступит запрет на въезд и выезд из столицы. На дорогах и вокзалах образовались огромные пробки. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал такое поведение «совершенно безответственным».
“A lot of people are trying to escape before midnight so that they can see their families.”— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 19, 2020
As Christmas approaches, Londoners were busy catching trains to elsewhere Saturday evening in a race against newly announced Tier 4 travel restrictions pic.twitter.com/vqr9M0UGQg