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В Лондоне задержали 29 ковид-диссидентов. Население «безответственно» покидает город после сообщения о новом локдауне

29 человек задержали полицейские в ходе очередной акции ковид-диссидентов в Лондоне. Как сообщили 20 декабря в Скотланд-Ярде, организатору грозит штраф в 10 тыс. фунтов стерлингов.

Во время протестов легко пострадали пятеро полицейских. Трое задержанных обвиняются в нападении на сотрудника экстренных служб. Остальным выпишут штрафы за участие в собрании двух или более человек. В акции приняли участие около 150 человек.

Протесты продолжаются со вчерашнего дня, когда премьер-министр Борис Джонсон заявил о введении нового локдауна с ночи воскресенья из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса. Тысячи жителей Лондона после этого устремились на выезд из города — с понедельника вступит запрет на въезд и выезд из столицы. На дорогах и вокзалах образовались огромные пробки. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал такое поведение «совершенно безответственным».

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Комментарии (2)

263784231
Никто не хотел быть ответственным, но все почему-то желали ещё немножко пожить...
nuga
Похоже один сценарий наклевывается.Люди бегут из городов,а их начнут запирать внутри,как несознательных.
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