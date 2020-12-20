29 человек задержали полицейские в ходе очередной акции ковид-диссидентов в Лондоне. Как сообщили 20 декабря в Скотланд-Ярде, организатору грозит штраф в 10 тыс. фунтов стерлингов.



Во время протестов легко пострадали пятеро полицейских. Трое задержанных обвиняются в нападении на сотрудника экстренных служб. Остальным выпишут штрафы за участие в собрании двух или более человек. В акции приняли участие около 150 человек.



Протесты продолжаются со вчерашнего дня, когда премьер-министр Борис Джонсон заявил о введении нового локдауна с ночи воскресенья из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса. Тысячи жителей Лондона после этого устремились на выезд из города — с понедельника вступит запрет на въезд и выезд из столицы. На дорогах и вокзалах образовались огромные пробки. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал такое поведение «совершенно безответственным».