Водители легковых автомобилей не смогли разъехаться в Невском районе Петербурга и «сообразили на троих» с маршруткой. По счастью, досталось только транспорту.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 20 декабря, авария произошла на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. Пассажирский ПАЗ маршрута К-269, который обслуживает «Питеравто», прижали «Лада» и «Лексус».
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, больше всего в ремонте нуждается отечественный автомобиль. Автобус, как уточняется, следовал без пассажиров. В «Питеравто» добавили, что водитель также не пострадал.
В Петербурге 20 декабря тепло и сыро. Синоптики обещали местами мокрый снег, переходящий в дождь, и гололедицу.