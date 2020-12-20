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Мокрые дороги не даются водителям Петербурга. На Коллонтай «Лада» и «Лексус» зажали маршрутку

Водители легковых автомобилей не смогли разъехаться в Невском районе Петербурга и «сообразили на троих» с маршруткой. По счастью, досталось только транспорту.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 20 декабря, авария произошла на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. Пассажирский ПАЗ маршрута К-269, который обслуживает «Питеравто», прижали «Лада» и «Лексус».

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, больше всего в ремонте нуждается отечественный автомобиль. Автобус, как уточняется, следовал без пассажиров. В «Питеравто» добавили, что водитель также не пострадал.

В Петербурге 20 декабря тепло и сыро. Синоптики обещали местами мокрый снег, переходящий в дождь, и гололедицу.

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