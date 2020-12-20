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«Закрываться не надо, будет еще хуже». Онищенко рассказал о «реальном средстве профилактики» коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в России «закономерен», а вводить дополнительные ограничения не нужно. Об этом РИА Новости 20 декабря заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что благодаря уже введенным ограничениям удалось достичь «управляемости процесса заболеваемости». Все требования, которые действуют сейчас, необходимо сохранить, однако главные надежды бывший главный санитарный врач России возлагает на вакцинацию.

«Самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом... Всех призываю — хватит нам всякого рода политизации этого процесса, спокойно, уверенно, соблюдая требования массового режима, гигиены рук, разобщения, не забывая о том, что всем нам нужно работать, не ждать, когда в очередной раз мы закроемся. Закрываться не надо, будет еще хуже», — подытожил Онищенко.

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Комментарии (6)

260657101
Странно Нитаньяху 71 год, взял и привился, куча других страперов типа Картера, Буша да и Трамп сказал что готов привиться хоть и переболел, а Путин отказывается прививаться. Показал бы личным примером, вон Екатерина II от чумы одна из первых привилась, хотя там точно вакциной безопасной сложно назвать свиную чуму. И кстати где привиться? На всю страну если верить медузе всего 300 000 доз, о чем вообще речь? Где вакцина то?
Stargazer_5e4cc3b703773
Спасибо, Кэп. Привейтесь сами со домашними в прямом эфире. Через пару недель уже можно принимать решение. Чур, без обмана. Впрочем, о чём это я с этим напёрсточником?
BobCat2
...абол! Как и большая часть думских заседателей.
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