«Закрываться не надо, будет еще хуже». Онищенко рассказал о «реальном средстве профилактики» коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в России «закономерен», а вводить дополнительные ограничения не нужно. Об этом РИА Новости 20 декабря заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.



Он подчеркнул, что благодаря уже введенным ограничениям удалось достичь «управляемости процесса заболеваемости». Все требования, которые действуют сейчас, необходимо сохранить, однако главные надежды бывший главный санитарный врач России возлагает на вакцинацию.



«Самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом... Всех призываю — хватит нам всякого рода политизации этого процесса, спокойно, уверенно, соблюдая требования массового режима, гигиены рук, разобщения, не забывая о том, что всем нам нужно работать, не ждать, когда в очередной раз мы закроемся. Закрываться не надо, будет еще хуже», — подытожил Онищенко.

