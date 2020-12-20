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Путин: Система здравоохранения не без проблем, но отреагировала на вызов пандемии

Владимир Путин перед своей большой пресс-конференцией лично инспектировал помещения для мероприятия и пообщался с волонтерами. Эти кадры 20 декабря показали в эфире телеканала «Россия 1».

В ходе проверки связи президент поговорил с девушкой-волонтером Алевтиной Киселевой, которая пошла работать врачом, лечащим коронавирус на дому. Она рассказала, что является медиком по образованию.

«Вот это то, чем мы реально можем гордиться. Во-первых, такими специалистами, как вы. Во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла не без проблем — об этом наверняка завтра поговорим, — но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна. Вам большое спасибо, огромное спасибо за ваш труд, так же, как и всем другим молодым людям! Я завтра об этом обязательно, конечно, скажу тоже на всю страну», — сказал Путин.

Во время пресс-конференции Киселева пожаловалась на невыплату средств медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Президент пообещал, что «соответствующие органы разберутся с ситуацией».

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Комментарии (4)

Жора  
Сказочник!
Капитан Очевидность2
Росстат у него реагирует только на пандемию "как надо", а не система здравоохранения.
Читатель111
В Москве действительно качественно отрасль отреагировала. А в СПб- болото. В моем представлении все вопросы к комитету здравоохранения. Лучших врачей не уберегли, организация работ отвратительная, начиная с не достаточным обеспечением средствами защиты врачей и заканчивая неимением морозильные камер... Если финансирования недостаточно, то кто, как не минздрав его должен выбивать и аргументировать? Болото в головах руководителей.
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