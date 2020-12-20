Путин: Система здравоохранения не без проблем, но отреагировала на вызов пандемии

Владимир Путин перед своей большой пресс-конференцией лично инспектировал помещения для мероприятия и пообщался с волонтерами. Эти кадры 20 декабря показали в эфире телеканала «Россия 1».



В ходе проверки связи президент поговорил с девушкой-волонтером Алевтиной Киселевой, которая пошла работать врачом, лечащим коронавирус на дому. Она рассказала, что является медиком по образованию.



«Вот это то, чем мы реально можем гордиться. Во-первых, такими специалистами, как вы. Во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла не без проблем — об этом наверняка завтра поговорим, — но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна. Вам большое спасибо, огромное спасибо за ваш труд, так же, как и всем другим молодым людям! Я завтра об этом обязательно, конечно, скажу тоже на всю страну», — сказал Путин.

