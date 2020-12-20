Мегаподрядчик «Газпрома» меняет руководителя и отдает на аутсорсинг управление своими строительными активами

Как стало известно «Фонтанке», генеральный директор ООО «Газстройпром» Станислав Аникеев оставляет свой пост. Увольнение совпало по времени с потерей компанией одного из самых знаковых и дорогих заказов — отделки Лахта Центра, а также изменениями в структуре управления активами.

В «Газстройпроме» информацию об уходе своего руководителя подтвердили: « С. В. Аникеев перешёл на работу генеральным директором ООО «Управляющая компания — Газстройпром». Данная компания будет управлять строительными активами группы «Газстройпром».



ООО «УК — Газстройпром» зарегистрировано в Москве 10 дней назад по адресу: Ефремова, 20. Это типовая жилая пятиэтажка с коммерческими помещениями на первом этаже. Фирма на 100% принадлежит ООО «МК-2», владельцу 25% «Газстройпрома». Сам «МК-2» контролируется ООО «Регионгрупп» с закольцованной структурой собственников. Так что сказать наверняка, кто именно теперь будет управлять строительными активами «Газстройпрома», не представляется возможным.

Дополнительных комментариев о причинах и смысле этих перестановок и передаче строительных активов под управление сторонней организации официально не последовало. Однако источники «Фонтанки» одновременно с этим назначением прочат Станиславу Аникееву позицию вице-президента Газпромбанка, отвечающего за сотрудничество с «Газпромом», и объясняют, что именно интересы банка он и будет представлять в новой должности.

С именем Аникеева связано и еще одно юрлицо с «родовым» названием — ООО «УК «Газстройпром». Оно зарегистрировано месяц назад по адресу «главного» «Газстройпрома» на Ташкентской улице в Петербурге. Но в отличие от московской тезки у нее один-единственный учредитель — сам Станислав Аникеев.

