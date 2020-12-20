Мегаподрядчик «Газпрома» меняет руководителя и отдает на аутсорсинг управление своими строительными активами

Как стало известно «Фонтанке», генеральный директор ООО «Газстройпром» Станислав Аникеев оставляет свой пост. Увольнение совпало по времени с потерей компанией одного из самых знаковых и дорогих заказов — отделки Лахта Центра, а также изменениями в структуре управления активами.
В «Газстройпроме» информацию об уходе своего руководителя подтвердили: «
ООО «УК — Газстройпром» зарегистрировано в Москве 10 дней назад по адресу: Ефремова, 20. Это типовая жилая пятиэтажка с коммерческими помещениями на первом этаже. Фирма на 100% принадлежит ООО «МК-2», владельцу 25% «Газстройпрома». Сам «МК-2» контролируется ООО «Регионгрупп» с закольцованной структурой собственников. Так что сказать наверняка, кто именно теперь будет управлять строительными активами «Газстройпрома», не представляется возможным.
Дополнительных комментариев о причинах и смысле этих перестановок и передаче строительных активов под управление сторонней организации официально не последовало. Однако источники «Фонтанки» одновременно с этим назначением прочат Станиславу Аникееву позицию вице-президента Газпромбанка, отвечающего за сотрудничество с «Газпромом», и объясняют, что именно интересы банка он и будет представлять в новой должности.
С именем Аникеева связано и еще одно юрлицо с «родовым» названием — ООО «УК «Газстройпром». Оно зарегистрировано месяц назад по адресу «главного» «Газстройпрома» на Ташкентской улице в Петербурге. Но в отличие от московской тезки у нее один-единственный учредитель — сам Станислав Аникеев.
Официально сейчас в статусе и.о. «Газстройпромом» руководит один из его первых замов — Иван Сибирев. Однако источники «Фонтанки» подсказывают, что уже в ближайшее время на пост гендиректора компании придет человек, хорошо знакомый с бизнесом по исполнению контрактов «Газпрома».
Известие об уходе Аникеева из «Газстройпрома» пришло почти одновременно с сообщением о расторжении с этой компанией контракта на отделку Лахта Центра. Крайне невысокий темп подготовки для переезда структур «Газпрома» в построенный уже два года назад небоскреб мог стать одной из причин такого решения. Подробнее об этом читайте в статье «Фонтанки».
«Газстройпром» зарегистрирован в Петербурге в 2018 году и развивался на базе крупнейших подрядчиков «Газпрома», ранее подконтрольных Газпромбанку и предпринимателям Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко, а также их партнерам. «ГСП» должен — по плану — аккумулировать большую часть заказов в рамках инвестпрограммы монополии. Многие топ-менеджеры из компаний-подрядчиков уже перешли на работу в «Газстройпром». Так, сам Станислав Аникеев до прихода в кресло гендиректора возглавлял ООО «Стройгазконсалтинг» — бывший актив миллиардера Зияда Манасира, перешедший под контроль Газпромбанка.