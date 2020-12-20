«Карабах показал, как они работают». Вице-премьер Борисов рассказал, как изменится госпрограмма вооружений после конфликтов в Карабахе и Сирии

Новая госпрограмма вооружений будет приниматься с учетом опыта конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом в интервью РБК 20 декабря заявил вице-премьер Юрий Борисов.
По его словам, одной из основных тенденций госпрограммы станет использование беспилотников в вооруженных конфликтах.
«Что касается тенденций, посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства. Карабах показал, как они работают», — подчеркнул Борисов.
Он добавил, что госпрограмму вооружений начинают планировать за три года до принятия, поскольку «нужно учитывать очень много факторов и осознать все тенденции научно-технического развития в этой отрасли».
Кроме того, учтут и опыт сирийской кампании. «Сирия многому научила. А высокоточное оружие, которое мы в Сирии применяли, я имею в виду «Калибры», «Х-101» и прочее? Вот вам устойчивые тенденции. Даже скажу так: оружие направленной энергии уже не фантастика, а реальность», — подытожил вице-премьер.