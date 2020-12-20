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«Карабах показал, как они работают». Вице-премьер Борисов рассказал, как изменится госпрограмма вооружений после конфликтов в Карабахе и Сирии

Новая госпрограмма вооружений будет приниматься с учетом опыта конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом в интервью РБК 20 декабря заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, одной из основных тенденций госпрограммы станет использование беспилотников в вооруженных конфликтах.

«Что касается тенденций, посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства. Карабах показал, как они работают», — подчеркнул Борисов.

Он добавил, что госпрограмму вооружений начинают планировать за три года до принятия, поскольку «нужно учитывать очень много факторов и осознать все тенденции научно-технического развития в этой отрасли».

Кроме того, учтут и опыт сирийской кампании. «Сирия многому научила. А высокоточное оружие, которое мы в Сирии применяли, я имею в виду «Калибры», «Х-101» и прочее? Вот вам устойчивые тенденции. Даже скажу так: оружие направленной энергии уже не фантастика, а реальность», — подытожил вице-премьер.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Первым делом надо научить дрон окапываться.
261697121
Карабах показал что русское оружие вчистую проигрывает турецкому и при желании бывшие монголы влегкую оттяпают Крым, тем более что исторически прав на него у них побольше
nuga
Хвалится оружием смерти? Как будто в танчики на компе играет,а там жизни людей.Видимо,для этого и устраивают конфликты,чтобы оправдать оборонку и вложенные в неё деньги.Нужно не допускать подобного,как в Карабахе,жизни людей важнее ваших погремушек высокоточных
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