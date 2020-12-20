«Карабах показал, как они работают». Вице-премьер Борисов рассказал, как изменится госпрограмма вооружений после конфликтов в Карабахе и Сирии

Новая госпрограмма вооружений будет приниматься с учетом опыта конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом в интервью РБК 20 декабря заявил вице-премьер Юрий Борисов.



По его словам, одной из основных тенденций госпрограммы станет использование беспилотников в вооруженных конфликтах.



«Что касается тенденций, посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства. Карабах показал, как они работают», — подчеркнул Борисов.

