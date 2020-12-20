Разработчик вступился за «Фёдора» — он не мог повредить МКС. «Вариант, что робот не "пролазил", исключен полностью»

Доставка робота «Фёдора» на Международную космическую станцию не могла стать причиной повреждений и появления трещины в модуле «Звезда». Как заявил 20 декабря РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик "Фёдора") Евгений Дудоров, все взаимодействие космонавтов с роботом было заранее отработано на Земле.



Ранее предположение, что в трещине может быть виноват «Федор» высказал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. «Вариант, что робот не "пролазил", он исключен полностью. Считаю это абсурдом», - подчеркнул Дудоров. Два люка на пути «Фёдора» были диаметром 600 и 800 миллиметров. «Максимальная ширина робота по плечам - 550 миллиметров, то есть он с легкостью преодолевает все переходные люки, что мы неоднократно отрабатывали в Ракетно-космической корпорации "Энергия" на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз" для морских тренировок "Океан-5", - уточнил разработчик «Фёдора».

