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Разработчик вступился за «Фёдора» — он не мог повредить МКС. «Вариант, что робот не "пролазил", исключен полностью»

Доставка робота «Фёдора» на Международную космическую станцию не могла стать причиной повреждений и появления трещины в модуле «Звезда». Как заявил 20 декабря РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик "Фёдора") Евгений Дудоров, все взаимодействие космонавтов с роботом было заранее отработано на Земле.

Ранее предположение, что в трещине может быть виноват «Федор» высказал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. «Вариант, что робот не "пролазил", он исключен полностью. Считаю это абсурдом», - подчеркнул Дудоров. Два люка на пути «Фёдора» были диаметром 600 и 800 миллиметров. «Максимальная ширина робота по плечам - 550 миллиметров, то есть он с легкостью преодолевает все переходные люки, что мы неоднократно отрабатывали в Ракетно-космической корпорации "Энергия" на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз" для морских тренировок "Океан-5", - уточнил разработчик «Фёдора».

Ранее глава Роскосмоса заявил, что ситуация с утечкой воздуха находится под контролем, однако все происходящее свидетельствует о том, что МКС пора на пенсию. Сейчас экипаж станции ищет еще одно место утечки воздуха в модуле «Звезда».

Напомним, первого российского антропоморфного робота «Фёдор» доставили на МКС в августе 2019 года, а в сентябре, после проведения экспериментов, вернули на Землю.

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Комментарии (1)

вадики
А робот Федя оказывается ещё тот вредитель -не иначе на вражеских процессорах и его Госдеп перепрограммировал)))
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