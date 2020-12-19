FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Петербургскую ячейку КПРФ возглавил выпускник журфака, ставший коммунистом в 19 лет

В Санкт-Петербурге прошла партийная конференция КПРФ. Как рассказали 19 декабря корреспонденту «Фонтанки» ее участники, итогом собрания стало избрание нового руководства.

Так, место первого секретаря городского комитета занял 38-летний Роман Кононенко, до этого — руководитель информационно-аналитической службы фракции КПРФ в Законодательном собрании и секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ. Он сменил на этом посту главу фракции коммунистов в ЗакСе Ольгу Ходунову. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» Кононенко заметил, что избрать его в качестве руководителя петербургского отделения рекомендовали из Москвы — Центральный комитет партии. Также он добавил, что его избрание вовсе не означает, что теперь он займёт лидирующие позиции в партийных списках на будущих выборах: «Все будет решать конференция. Сами списки мы будем формировать коллегиально».

На конференции присутствовали 130 человек. По словам Кононенко, партия согласовала с губернатором мероприятие так, как этого требует правительство города.

Биография нового первого секретаря партии не балует разнообразием: он состоит в КПРФ с 19 лет, закончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, работал в партийной газете и в разнообразных партийных органах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

asamar
КПРФ – это во всех отношениях еще хуже, чем "Единая Россия"
Вячеслав Рогожин
Им Зюганова давно пора менять. Он партию слил...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний