Петербургскую ячейку КПРФ возглавил выпускник журфака, ставший коммунистом в 19 лет

В Санкт-Петербурге прошла партийная конференция КПРФ. Как рассказали 19 декабря корреспонденту «Фонтанки» ее участники, итогом собрания стало избрание нового руководства.
Так, место первого секретаря городского комитета занял 38-летний Роман Кононенко, до этого — руководитель информационно-аналитической службы фракции КПРФ в Законодательном собрании и секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ. Он сменил на этом посту главу фракции коммунистов в ЗакСе Ольгу Ходунову. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» Кононенко заметил, что избрать его в качестве руководителя петербургского отделения рекомендовали из Москвы — Центральный комитет партии. Также он добавил, что его избрание вовсе не означает, что теперь он займёт лидирующие позиции в партийных списках на будущих выборах: «Все будет решать конференция. Сами списки мы будем формировать коллегиально».
На конференции присутствовали 130 человек. По словам Кононенко, партия согласовала с губернатором мероприятие так, как этого требует правительство города.
Биография нового первого секретаря партии не балует разнообразием: он состоит в КПРФ с 19 лет, закончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, работал в партийной газете и в разнообразных партийных органах.