Дональд Трамп не хочет признавать поражение на выборах. «Они вбросили сотни тысяч голосов и были пойманы»

Дональд Трамп продолжает говорить о своей победе на выборах президента США. 19 декабря в своем twitter он в очередной раз обвинил своего конкурента Джо Байдена в массовых фальсификациях.
«Он не выиграл выборы. Он проиграл во всех «колеблющихся» штатах. Затем они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы. Теперь республиканские политики должны бороться, чтобы их великая победа не была украдена. Не будьте слабыми дураками!» — написал Трамп.
He didn’t win the Election. He lost all 6 Swing States, by a lot. They then dumped hundreds of thousands of votes in each one, and got caught. Now Republican politicians have to fight so that their great victory is not stolen. Don’t be weak fools! https://t.co/d9Bgu8XPIj— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020
Отметим, коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена 15 декабря. Он получил 306 голосов при 270 необходимых, Трамп — 232. Однако официально результаты будут объявлены только 25-го числа. Голоса должны одобрить в конгрессе, и только после этого Байден сможет вступить в должность. Планируется, что это произойдет 20 января.
Владимир Путин долго тянул с поздравлением избранного американского президента, однако после голосования выборщиков и он обратился к Байдену, пожелав ему «всяческих успехов».