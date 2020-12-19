Дональд Трамп не хочет признавать поражение на выборах. «Они вбросили сотни тысяч голосов и были пойманы»

Дональд Трамп продолжает говорить о своей победе на выборах президента США. 19 декабря в своем twitter он в очередной раз обвинил своего конкурента Джо Байдена в массовых фальсификациях.



«Он не выиграл выборы. Он проиграл во всех «колеблющихся» штатах. Затем они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы. Теперь республиканские политики должны бороться, чтобы их великая победа не была украдена. Не будьте слабыми дураками!» — написал Трамп.