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Дональд Трамп не хочет признавать поражение на выборах. «Они вбросили сотни тысяч голосов и были пойманы»

Дональд Трамп продолжает говорить о своей победе на выборах президента США. 19 декабря в своем twitter он в очередной раз обвинил своего конкурента Джо Байдена в массовых фальсификациях.

«Он не выиграл выборы. Он проиграл во всех «колеблющихся» штатах. Затем они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы. Теперь республиканские политики должны бороться, чтобы их великая победа не была украдена. Не будьте слабыми дураками!» — написал Трамп.

Отметим, коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена 15 декабря. Он получил 306 голосов при 270 необходимых, Трамп — 232. Однако официально результаты будут объявлены только 25-го числа. Голоса должны одобрить в конгрессе, и только после этого Байден сможет вступить в должность. Планируется, что это произойдет 20 января.

Владимир Путин долго тянул с поздравлением избранного американского президента, однако после голосования выборщиков и он обратился к Байдену, пожелав ему «всяческих успехов».

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Комментарии (9)

Савва Морозов
по нтв уже пошутили, что, как бы не случилось с 78-летним Байденом, после вакцинации, как с медсестрой на Аляске.
Yubilar
А ведь как бы там ни было, но у Трампа есть яйца. :) И да. В покере не всегда выигрывает тот, у кого на руках лучшая комбинация. Иногда достаточно сильного блефа.
Голонд Фродо
Владимир Путин долго тянул с поздравлением избранного американского президента, однако после голосования выборщиков и он смерился с неизбежным. США не БЕЛАРУСЬ.
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