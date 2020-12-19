Загулявших водителей ловили в Выборгском районе Петербурга в ночь на 19 декабря. Пятница в алкогольных парах закончилась двумя протоколами и перспективой уголовных дел об угоне и оскорблении представителя власти.

Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», на пересечении 1-го Муринского и Лесного проспектов инспекторы ДПС ОГИБДД по Выборгскому району остановили «Ниву» с номерами Архангельской области. Чутьё не подвело: в машине был только водитель, пахло алкоголем.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор» Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор» Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»

Мужчина 42 лет оказался эмоциональным. Он надул 0,896 мг/л, но как будто не заметил и вскоре заявил, что не будет проверяться на алкоголь. «Да вы уже подышали», — попытался успокоить его инспектор, но нарвался на пылкую отповедь. Водитель одновременно напоминал о важности офицерской чести и призывал поступать по-человечески.



«Если бы я был офицер, то разрулил бы всё по-правильному. Да, попал, но взял бы взятку, довёз домой и оставил бы этого человека», — поучает он, рассказывая о детдомовской жизни и единственном ребёнке и в перерывах обещая «старлею» в лице инспектора нецензурные кары. Утомившись, водитель уснул на снегу.

На него оформили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оскорблении полицейского.

Почти такой же набор получил 19-летний, которого поймали за рулём каршерингового «Ниссана» в половине первого ночи на улице Первого Мая, 113, в Парголово. Молодой человек должен был в субботу получать водительское удостоверение, но не дотерпел и прокатился на каршеринге по чужому аккаунту. К протоколу о нетрезвой езде он рискует получить дело об угоне.