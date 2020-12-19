Евгений Водолазкин расскажет о своем новом романе, написанном по канонам средневековой летописи

«Оправдание Острова» — пятый роман Водолазкина. Писатель стал известным и узнаваемым после выхода книги «Лавр», где художественная история переплеталась с достоверностью средневековой Руси — периодом, которым автор занимается профессионально. Пересечения были не только событийными, но и стилистическими: местами читателю приходилось пробираться сквозь древнерусский язык.

Сам Водолазкин называет тот роман «неисторическим»; пожалуй, в каком-то смысле так можно определить и жанр его новой работы. «Оправдание Острова» — это хроника жизни одного выдуманного островного государства с момента крещения и до времени, очень напоминающего наши дни. Здесь тоже находится место языковым играм, а параллельно это хроникальное повествование комментируют герои, которые взрослеют вместе с государством и проживают несколько сотен лет — и сами задаются вопросом, зачем же им была отведена столь долгая жизнь.



«Роман «Оправдание Острова» посвящен, понятно, лишь части суши, но, подобно капле воды, отражает гораздо большее...» — говорит Евгений Водолазкин о своем новом романе.



Задать автору вопросы о средневековых рукописях и современных романах и поговорить о том, почему в героях «Оправдания Острова» отражается весь род человеческий, можно будет 25 декабря в 19:00 в прямом эфире, который проведет группа книжной сети «Буквоед» в «ВКонтакте».



Елена Васильева