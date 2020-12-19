На Орджоникидзе вор прошёлся по пятиэтажке и стал миллионером. В Петродворце унесли в четыре раза больше

Форточник собирал миллион по квартирам пятиэтажки в Московском районе Петербурга, пока жильцы трудились на работе. В Петродворцовом районе воры ограничились одним коттеджем, но оказались почти в четыре раза богаче.
Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне в полицию обратились трое соседей с Орджоникидзе, 34, которые, вернувшись с работы, обнаружили следы чужого присутствия. Гость забрался через балкон в две квартиры на четвёртом этаже и также проник к соседке снизу.
24-летняя лаборант-исследователь компании «Биокад», которая, среди прочего, занимается производством вакцины от коронавируса, https://www.fontanka.ru/2020/12/16/69633041/ недосчиталась 150 тысяч наличными и 65 тысяч в золоте: пропали три кольца, браслет, пара цепочек с подвеской.
У её 41-летней соседки-соцработницы исчезли 55 тысяч и коллекция украшений. Общий ущерб хозяйка оценила в 835 тысяч рублей. Ещё одной жертвой форточника стал 34-летний гендиректор фирмы, которая занимается оптовой торговлей. У него унесли ювелирные изделия на 29 тысяч рублей. Всего добыча вора потянула чуть более чем на миллион.
В Петродворцовом районе домушники оказались удачливее. Судя по записи с камеры наблюдения, незадолго до половины четвёртого вечера трое в тёмном перемахнули через забор двухэтажного дома на Чаяновской улице, отжали стеклопакет на кухне и следующие два с половиной часа провели внутри. Ушли, прихватив 950 тысяч наличными, украшения и две пары наручных часов. 33-летняя заявительница уточнила, что дом принадлежит 59-летней петербурженке, и оценила ущерб в почти в 3,9 миллиона. По каждому заявлению возбуждены уголовные дела. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что полиция ищет злоумышленников.