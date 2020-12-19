На Орджоникидзе вор прошёлся по пятиэтажке и стал миллионером. В Петродворце унесли в четыре раза больше

Форточник собирал миллион по квартирам пятиэтажки в Московском районе Петербурга, пока жильцы трудились на работе. В Петродворцовом районе воры ограничились одним коттеджем, но оказались почти в четыре раза богаче.



Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне в полицию обратились трое соседей с Орджоникидзе, 34, которые, вернувшись с работы, обнаружили следы чужого присутствия. Гость забрался через балкон в две квартиры на четвёртом этаже и также проник к соседке снизу.



24-летняя лаборант-исследователь компании «Биокад», которая, среди прочего, занимается производством вакцины от коронавируса, https://www.fontanka.ru/2020/12/16/69633041/ недосчиталась 150 тысяч наличными и 65 тысяч в золоте: пропали три кольца, браслет, пара цепочек с подвеской.

