Казанцева, Скучас, Бодэ, Умнякова и Васянович объяснят, зачем они популяризируют науку

Ася Казанцева, уже будучи известным популяризатором, сдавала зачеты в нейробиологической магистратуре. Частый гость научно-популярных форумов «динозавровед» Павел Скучас — доктор биологических наук. Им есть чем заняться, почему они хлопочут еще и о популяризаторстве? Объяснят 23 декабря на Новой сцене Александринки. Бесплатно. 12+
Продолжаем: Ирина Бодэ — медицинский физик и биолог, но озаботилась написанием книги «Гиппократ не рад». Екатерина Умнякова — старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины, но тоже сочла нужным объяснить простым языком, «Как работает иммунитет» (так ее книга называется). Виталий Васянович — социальный психолог, но «для народа» основал проект «Зануда». Даже модератор этой встречи-беседы, сотрудник «Эха Москвы» Арсений Веснин — вообще-то археолог. К слову, все они — выпускники СПбГУ. Организаторы — Ассоциация выпускников СПбГУ — предваряя разговор, сами и намекают, зачем нужна популяризация: «Мы живем в мире, где профессионально разобраться не то что во всех, но даже в нескольких научных дисциплинах просто невозможно».
Слушаем «Pro просвещение: зачем заниматься популяризацией науки сегодня» 23 декабря на Новой сцене Александринки по регистрации. Или онлайн в паблике Ассоциации выпускников. Начало в 19:00.
Александра Шеромова