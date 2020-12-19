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В ЮАР обнаружили новую, более заразную разновидность коронавируса, которая поражает молодых

Ученые в Южноафриканской Республике обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе в Twitter.

Разновидность назвали 501.V2. По словам Мхизе, ученые изучают образцы с марта этого года, новый вариант вируса в последнее время стал преобладающим в стране. Медики считают, что именно из-за этого в больницах страны изменилось соотношение пациентов — все больше госпитализируют молодых людей без сопутствующих заболеваний, причем они оказываются в критическом состоянии из-за COVID-19. Именно из-за новой разновидности вируса вторая волна эпидемии в ЮАР распространяется быстрее, чем первая, заявил министр.

Отметим, всего с начала пандемии в ЮАР коронавирусом заразились более 890 тыс. человек, более 24 тыс. умерли.

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Комментарии (6)

264551991
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Заранее большое человеческое спасибо..
kuk-vasyusha
Хаха а африканцы знают?)
an_observer
Те, кто всё это придумал, не планируют останавливать истерию. Поэтому найдут всё, что будет нужно им. Чтобы найти повод для новых локдаунов, ношения намордников, вакцинации, тотального контроля и подчинения.
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