В ЮАР обнаружили новую, более заразную разновидность коронавируса, которая поражает молодых

Ученые в Южноафриканской Республике обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе в Twitter.
Разновидность назвали 501.V2. По словам Мхизе, ученые изучают образцы с марта этого года, новый вариант вируса в последнее время стал преобладающим в стране. Медики считают, что именно из-за этого в больницах страны изменилось соотношение пациентов — все больше госпитализируют молодых людей без сопутствующих заболеваний, причем они оказываются в критическом состоянии из-за COVID-19. Именно из-за новой разновидности вируса вторая волна эпидемии в ЮАР распространяется быстрее, чем первая, заявил министр.
Отметим, всего с начала пандемии в ЮАР коронавирусом заразились более 890 тыс. человек, более 24 тыс. умерли.