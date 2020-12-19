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Шестилетняя россиянка вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров мира

Американский Forbes 19 декабря представил рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров за 2020 год. В топ-10 второй год подряд входит шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская, она расположилась на седьмом месте с доходом в 18,5 млн долларов.

У канала Анастасии Like Nastya более 190 млн подписчиков, количество просмотров ее роликов превысило 39 млрд. Девочка и ее отец играют в «Лего», занимаются домашними делами и объясняют различные понятия — например, говорят о вирусах. Отметим, в прошлом году Радзинская заняла третье место, хотя с тех пор ее доход вырос (18 млн долларов в 2019-м).

Первое место снова занял девятилетний Райан Каджи с доходом в 29,5 млн долларов, на втором месте Джимми Дональдсон (Mr. Beast) с $24 млн. «Его видео представляют собой смесь трюков и юмора: за последние 12 месяцев он заморозил себя во льду, 1000 раз прокатился на колесе обозрения и построил самую большую башню из Lego за всю историю», — описывает канал Дональдсона Forbes.

Также в топ-10 вошли создатели канала Dude Perfect, дуэт американских комиков Rhett and Link, блогеры Марк Фишбах (Markiplier), Престон Арсемент, Стевин Джон (Blippi), Дэвид Добрик и Джефри Стар. Совокупный доход десяти звезд YouТube, по оценке Forbes, составил около 211 млн долларов (на 30% больше, чем в прошлом году).

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Комментарии (19)

i224
А кто самый высокооплачиваемый комментатор ленты на фонтанке?
magellan
Да фигня какая то, небось реклама
DimDimych
Сколько завистников, приятно посмотреть. Причем, судя по всему, мало кто понимает, как монетизируются блоги, придумывают себе в голове какие-то "взрослые схемы".
В 35 лет занудствовать по поводу нормальных ценностей, как-то рано ещё. И что были за ценности, порнуха в плохом качестве на первом пне?
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