Шестилетняя россиянка вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров мира

Американский Forbes 19 декабря представил рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров за 2020 год. В топ-10 второй год подряд входит шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская, она расположилась на седьмом месте с доходом в 18,5 млн долларов.
У канала Анастасии Like Nastya более 190 млн подписчиков, количество просмотров ее роликов превысило 39 млрд. Девочка и ее отец играют в «Лего», занимаются домашними делами и объясняют различные понятия — например, говорят о вирусах. Отметим, в прошлом году Радзинская заняла третье место, хотя с тех пор ее доход вырос (18 млн долларов в 2019-м).
Первое место снова занял девятилетний Райан Каджи с доходом в 29,5 млн долларов, на втором месте Джимми Дональдсон (Mr. Beast) с $24 млн. «Его видео представляют собой смесь трюков и юмора: за последние 12 месяцев он заморозил себя во льду, 1000 раз прокатился на колесе обозрения и построил самую большую башню из Lego за всю историю», — описывает канал Дональдсона Forbes.
Также в топ-10 вошли создатели канала Dude Perfect, дуэт американских комиков Rhett and Link, блогеры Марк Фишбах (Markiplier), Престон Арсемент, Стевин Джон (Blippi), Дэвид Добрик и Джефри Стар. Совокупный доход десяти звезд YouТube, по оценке Forbes, составил около 211 млн долларов (на 30% больше, чем в прошлом году).