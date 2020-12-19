Шестилетняя россиянка вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров мира

Американский Forbes 19 декабря представил рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров за 2020 год. В топ-10 второй год подряд входит шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская, она расположилась на седьмом месте с доходом в 18,5 млн долларов.



У канала Анастасии Like Nastya более 190 млн подписчиков, количество просмотров ее роликов превысило 39 млрд. Девочка и ее отец играют в «Лего», занимаются домашними делами и объясняют различные понятия — например, говорят о вирусах. Отметим, в прошлом году Радзинская заняла третье место, хотя с тех пор ее доход вырос (18 млн долларов в 2019-м).

