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Белорыбица и рябчики под струнный оркестр. Петербурженка нашла под обоями ресторанное меню 125-летней давности

Благодаря ремонту в квартире, расположенной в старом фонде, петербурженка Евгения Кулакова смогла ненадолго окунуться в атмосферу культурной столицы конца XIX века. О своём опыте она рассказала в социальной сети Facebook.

По её словам, под слоем обоев она нашла газету с ресторанным меню 125-летней давности. «Хочу Пломъ-Пуддингъ с водкой и закуской за два пятьдесят», — прокомментировала находку петербурженка.

Воскресный обед на одну персону за указанную сумму представлял собой первое и второе блюда, закуски, горячительные напитки, а также кофе и десерт. Посетитель заведения мог заказать суп, пирожки, разварную белорыбицу, йоркскую ветчину, жаркое с фазаном и рябчиком и другие позиции меню. В объявлении также отмечается, что трапезу скрасит струнный оркестр.

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Комментарии (7)

Riptide
Петербурженка хочет Пуддингъ с ВОДКОЙ ...?
Ужас то какой !!!
" ... Ты вся упакована, вся нашпигована
В общем ты вся очарована, околдована
Я нашей встрече рад и знаю весь расклад
Только один пустяк - что-то с тобой не так
Не смотря на милое личико ..."
kоt-obormot
Нынешний "ПалкинЪ" премерзейшее место.
Жора  
2,50 до революции - огромные деньги!
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