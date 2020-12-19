Благодаря ремонту в квартире, расположенной в старом фонде, петербурженка Евгения Кулакова смогла ненадолго окунуться в атмосферу культурной столицы конца XIX века. О своём опыте она рассказала в социальной сети Facebook.
По её словам, под слоем обоев она нашла газету с ресторанным меню 125-летней давности. «Хочу Пломъ-Пуддингъ с водкой и закуской за два пятьдесят», — прокомментировала находку петербурженка.
Воскресный обед на одну персону за указанную сумму представлял собой первое и второе блюда, закуски, горячительные напитки, а также кофе и десерт. Посетитель заведения мог заказать суп, пирожки, разварную белорыбицу, йоркскую ветчину, жаркое с фазаном и рябчиком и другие позиции меню. В объявлении также отмечается, что трапезу скрасит струнный оркестр.