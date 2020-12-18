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Студия Михалкова добавит кинотеатрам «Огня»

24 декабря на экраны выйдет «Огонь» — большой блокбастер про сражения с лесными пожарами. Сняла его та же студия Никиты Михалкова «Тритэ», что и недавние «Серебряные коньки» (и большинство предыдущих новогодних кассовых хитов), а режиссером выступил тот же Алексей Нужный, что снял еще более недавнюю «Обратную связь». Так что предновогодняя афиша выглядит теперь окончательно как бенефис одной студии и одного режиссера. В остальном — все как в старые добрые времена.

Фото: Централ Партнершип

Мощный актерский состав — Иван Янковский, Константин Хабенский, окончательно перешедшая из ранга инстаграм-звезды в формат дивы Ирина Горбачева, Стася Милославская плюс проверенные мастера эпизода, Юрий Кузнецов, Андрей Смоляков, даже Виктору Сухорукову место нашлось. Много патетики и героизма: а куда без них в сюжете про сражения со стихией и надежных простых мужиков, на которых все держится?

В общем, с пожарными студия обращается примерно так же, как с хоккеистами и баскетболистами: создает их агиографию, житие святых, и дарит зрителям очередных рыцарей без страха и упрека, которыми надлежит восхищаться.

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Иван Чувиляев

Фото: Централ Партнершип

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Комментарии (2)

264729571
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Заранее большое человеческое спасибо.
Opioman
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