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Фасады новостроек на Парнасе расцветили 3D-картинами

На Парнасе вечером 19 и 20 декабря проходит 3D-мэппинг-шоу. На фасады двух построенных корпусов дома № 44 на улице Заречной в течение четырех часов будут проецироваться картины художника Алексея Андреева в рамках digital art выставки «Новый уровень — КомфАРТ». Также выставка будет транслироваться онлайн.

Главная тема 3D-mapping-проекта — счастливая жизнь в городском пространстве. Всего для шоу художник выбрал 10 анимированных картин в технике цифровой живописи. Выставка организована в коллаборации с застройщиком проекта «Северная долина» — компанией «Главстрой Санкт-Петербург». Как рассказал «Фонтанке» художник Алексей Андреев, 3D-mapping — это возможность выйти за пределы музейных, галерейных и выставочных пространств, стать ближе к зрителям.

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург»
Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург»
Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург»

С 17:00 до 21:00 проходят 10-минутные сеансы, в которых будут транслироваться картины. Выставку будет видно по улице Заречной в сторону пр-та Энгельса, а также с проспекта Энгельса в сторону КАД. Но лучше всего, по словам организаторов, ее будет видно в онлайн-трансляции, которая состоится 19 и 20 декабря в 18:00 в YouTube.

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Комментарии (3)

AP-SPb
К сожалению, гетто-человейникам превратиться из загонов в место для комфортного проживания людей это не поможет.
Nationalverrater_2
Жутковато выглядит. Как дискотека на заполярной зоне
Otkating
Предлагают продолжать покупать камен6ные джунгли.
Цивилизация идёт в пригород и частный дом - особый путь - разворуем коммуникации и в загородных домах будут жить небожители.
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