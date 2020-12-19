Фасады новостроек на Парнасе расцветили 3D-картинами

На Парнасе вечером 19 и 20 декабря проходит 3D-мэппинг-шоу. На фасады двух построенных корпусов дома № 44 на улице Заречной в течение четырех часов будут проецироваться картины художника Алексея Андреева в рамках digital art выставки «Новый уровень — КомфАРТ». Также выставка будет транслироваться онлайн.



Главная тема 3D-mapping-проекта — счастливая жизнь в городском пространстве. Всего для шоу художник выбрал 10 анимированных картин в технике цифровой живописи. Выставка организована в коллаборации с застройщиком проекта «Северная долина» — компанией «Главстрой Санкт-Петербург». Как рассказал «Фонтанке» художник Алексей Андреев, 3D-mapping — это возможность выйти за пределы музейных, галерейных и выставочных пространств, стать ближе к зрителям.