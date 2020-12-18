Financial Times назвала владельца PornHub. «Индустрия контента для взрослых возглавляется скрытной группой экспертов»

Реальным владельцем и основным бенефициаром компании MindGeek, которой принадлежат сайты Pornhub, RedTube и YouPorn, является бизнесмен Бернард Бергемар. Об этом 18 декабря пишет телеканал «Дождь» со ссылкой на Financial Times. При этом в корпоративных документах компании его имя не упоминается. Издание утверждает, что личность Бергемара известна только небольшому кругу руководителей MindGeek. Журналисты выяснили, что компания получала небольшую прибыль как минимум до 2018 года, поскольку выплачивала по 20,4% годовых по долгу перед кредиторами. Деньги, как утверждает источник Financial Times, распределяются по сети дочерних компаний, основным владельцем которых является Бергемар. Одной из таких компаний MindGeek должна 200 млн долларов, долг возвращается ежемесячными платежами по 1,5-1,8 млн долларов.



Издание описывает историю MindGeek, которая началась в 2010 году. Тогда немецкий программист Фабиан Тильманн купил компании Mansef (ей принадлежит сайт Brazzers) и Interhub (PornHub), сделка обошлась примерно в 130 млн долларов. Начальный капитал он заработал в 1990-х на программе, которая позволяла владельцам сайтов брать плату за рекламу, отслеживая клики пользователей. «Индустрия контента для взрослых теперь возглавляется скрытной группой экспертов по алгоритмам, поисковой оптимизации и целевой рекламе», — пишет Financial Times.

Компания Тильманна получила название Manwin, в 2011-м он получил на ее развитие 362 млн долларов от 125 секретных инвесторов. По данным издания, среди них были финансовый холдинг JPMorgan, инвестиционная компания Fortress Investment Group и Корнелльский университет. Все они комментировать это отказались.

В 2013-м, после обвинений в уклонении от уплаты налогов, Тильманн продал компанию старшим менеджерам Ферасу Антуну и Дэвиду Тассилло, которые и переименовали ее в MindGeek и перенесли штаб в Монреаль. В 2018-м компания заработала более 460 млн долларов, ежедневно ее сайты посещают более 115 млн пользователей.

