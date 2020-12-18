Российские космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина (ЦПК) прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом 18 декабря сообщили в ЦПК.
Космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб получили первую прививку препаратом «Спутник-V» в Звездном городке.
«Обычно прививки делают быстро, но в этом случае процесс занимает чуть больше времени: побывали на осмотре у врача, заполнили необходимые документы, подождали, пока вакцина разморозится... Болезнь страшная. Многие из моих друзей перенесли ее очень тяжело. Есть даже те, кто лишился жизни из-за этой болезни», - рассказал Артемьев.
Он подчеркнул, что всегда был сторонником вакцинации. «Всю жизнь прививаюсь и могу сравнить себя с теми, кто этого не делал по принципиальным соображениям. Они болели, а часто тяжелее, чем могли бы», - заявил космонавт.
Вторую прививку Артемьеву, Чубу и нескольким сотрудникам ЦПК сделают спустя три недели. За их состоянием будут наблюдать врачи МЧС и медики-специалисты ЦПК.