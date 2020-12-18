FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Австрия уходит на третий локдаун из-за коронавируса. «Проведем Рождество и снова ужесточим меры»

Австрия вводит третий жесткий локдаун из-за коронавируса с 26 декабря до 18 января. Об этом 18 декабря заявил канцлер Себастьян Курц, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что снова закрывается вся торговля, кроме аптек и магазинов первой необходимости, также прекращают работу салоны красоты и парикмахерские. Ограничения на выход из дома будут действовать круглосуточно. Отели и рестораны закрыты с 3 ноября, открывать их не будут.

«Мы решили, что проведем Рождество так, как планировали, но с 26 декабря снова ужесточим меры», - заявил Курц.

Перед выходом из локдауна пройдет бесплатное массовое тестирование — те, кто от него откажутся, должны будут сидеть дома как минимум еще неделю. При этом с 18 января власти готовы открыть рестораны, магазины и торговые центры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний