Австрия уходит на третий локдаун из-за коронавируса. «Проведем Рождество и снова ужесточим меры»

Австрия вводит третий жесткий локдаун из-за коронавируса с 26 декабря до 18 января. Об этом 18 декабря заявил канцлер Себастьян Курц, пишет РИА Новости.



Он пояснил, что снова закрывается вся торговля, кроме аптек и магазинов первой необходимости, также прекращают работу салоны красоты и парикмахерские. Ограничения на выход из дома будут действовать круглосуточно. Отели и рестораны закрыты с 3 ноября, открывать их не будут.



«Мы решили, что проведем Рождество так, как планировали, но с 26 декабря снова ужесточим меры», - заявил Курц.

