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В Петербурге более 1800 педагогов остаются на больничном из-за коронавируса

По состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения 1869 педагогов Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной 18 декабря.

На прошлой неделе на больничном находились 1476 школьных учителей и 325 сотрудников детских садов. Сегодня в Петербурге началась вакцинация педагогов, прививку должны получить первые 100 человек.

Ранее стало известно, что в 149-й школе Калининского района заболели сразу 20 учителей, однако ни у кого из них, по данным районной администрации, COVID-19 не подтвердился.

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